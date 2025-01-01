替代項 - Submittable

Teachmint
teachmint.com
Teachmint是一個綜合學校管理平台，提供出勤、費用管理和在線學習等工具，旨在提高教育效率和教學體驗。
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool是一個全面的學生信息系統，便於教育機構管理學生數據、出勤、成績以及促進教師和家長之間的溝通。
Classe365
classe365.com
Classe365是一款全面的教育管理軟體，簡化學校和機構的管理與學習過程，支持課程管理、用戶註冊及學習進度追蹤。
Kinobi
kinobi.asia
Kinobi 是亞洲首屈一指的大學職業中心平台，提供簡歷製作、工作實習資訊、線上招聘會工具及校友追蹤研究功能。
Bloomerang
bloomerang.co
Bloomerang是一款捐助者管理軟體，幫助非營利組織提高籌款效率和捐贈者互動。
Classter
classter.com
Classter是一個全面的學生信息和學習管理系統，幫助教育機構管理學生數據及教學過程，支持個性化學習。
Instrumentl
instrumentl.com
Instrumentl是一個為非營利組織和贈款撰寫者提供的贈款管理平台，幫助用戶發現、研究和追蹤贈款機會。
Kira Talent
kiratalent.com
Kira Talent是一個在線平台，提供適時的視頻和文字評估，幫助教育機構在入學過程中評估候選人。
OpenEduCat
openeducat.org
OpenEduCat是一個開源的ERP系統，用於大學、學院和學校的學生、教職員和課程管理，簡化各種教育機構的管理任務。
ZoomGrants
zoomgrants.com
ZoomGrants是一個線上申請管理系統，簡化贈款申請、審核和報告流程，適合各種組織使用，並提供技術支持。
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants是一個全球贈款管理平台，幫助中小型贈款者有效接受和管理贈款申請，簡化流程，提高資金運作效率。
SmarterSelect
smarterselect.com
SmarterSelect是一個在線平台，用於管理獎學金、贈款和獎勵的申請、提交和選擇接收者的工具。
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud是一款為非營利組織設計的CRM解決方案，提供籌款、活動管理和報告工具，支持贈款管理和數據管理。
Pebble
pebbleimpact.com
Pebble應用程式簡化補助管理，提供AI驅動的預算、報告和操作分析，支持自動化解決方案和整合。
Evalato
evalato.com
Evalato是一款獎項管理軟體，簡化應用收集及評估流程，適用於競賽和獎項計劃，支持多語言和多種貨幣，並可與多種應用整合。
Giveffect
giveffect.com
Giveffect 是一個專為非營利組織設計的綜合軟件平台，提供籌款、活動管理、志願者管理及捐助者管理等功能。
TUIO
tuiopay.com
TUIO是一個全面的學費管理系統，支援自動化帳單、付款、報名及學生資訊管理，適用於學校和課後計畫。
Clarity AI
clarity.ai
Clarity AI 是一個可持續性科技平台，利用機器學習和大數據為投資者和消費者提供環境及社會見解。
SchoolMint
schoolmint.com
Hero by SchoolMint 是一款幫助學校和學生建立正向行為文化的應用程式，提供自動化行為紀錄及通知功能，促進家庭參與。
Sawyer
hisawyer.com
Sawyer是一款全方位的教學管理應用，提供排程、在線報名、付款處理和家長溝通等功能，支持各類型課程和教育活動的管理。
GivePulse
learn.givepulse.com
GivePulse是一個社區參與和志願者管理平台，提供活動管理、志願者註冊和影響追蹤的工具，幫助組織進行社會服務。
Handprint
handprint.tech
Handprint 應用程序幫助企業資助修復生態系統，並提供透明及數位化的數據。用戶可透過平台贊助各種環保項目。
Vee Volunteers
vee.com
Vee 志願者應用程序連接企業志願者與慈善機構，提供活動管理、志願者註冊及溝通工具，簡化志願服務流程。
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Apply是一種工具，用於簡化贈款、獎學金和其他計劃的申請和審核流程。
MonkeyPod
monkeypod.io
MonkeyPod是一個非營利管理平台，集成會計、資助者管理、電子郵件營銷等功能，幫助組織簡化運營。
Millie
milliegiving.com
Millie是一個工作場所慈善平台，旨在促進企業參與社會公益，幫助建立回饋文化，提升員工和客戶的影響力。
Keela
keela.co
Keela是一款專為非營利組織設計的CRM軟件，幫助管理籌款工作和捐助者關係，簡化操作並提高效率。
InEvent
inevent.com
InEvent 是一個綜合活動管理平台，支持實體、虛擬和混合活動，提供報名、網路互動及即時分析等功能，並具備客製化及安全性。
Untap
untapcompete.com
Untap是一個管理創新和人才發掘的平台，支持開放創新挑戰、黑客松和社區活動，提供靈活的程式管理和數據分析功能。
Borealis
boreal-is.com
Borealis 是一款雲端的利害關係人參與管理軟體，幫助組織儲存、分享及報告利害關係人數據及相關參與活動。