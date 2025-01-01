替代項 - Study Stack

Quizlet

Quizlet

quizlet.com

Quizlet是一款網上學習應用，幫助學生通過抽認卡和學習遊戲學習科學，並支持個性化學習和合作。

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Desmos計算器是一個多功能的數學工具，允許用戶繪製圖形、進行統計分析和可視化數據關係。

StuDocu

StuDocu

studocu.com

StudoCu是一個在線學習平台，提供全球學生創建的學習資源，用戶可以組織文件並向同學和專家請教問題。

SciSpace

SciSpace

scispace.com

SciSpace是一款AI研究助理，幫助用戶快速分析PDF文獻、提取重點並協助學術寫作。

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Desmos科學計算器是一款免費的在線計算工具，支持複雜數學操作如百分比、分數、指數、對數和統計計算。

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz是一個互動學習平台，讓用戶可隨時隨地進行自學或參加小組測驗，支援各種問題類型並提供即時反饋。

Brainscape

Brainscape

brainscape.com

Brainscape 是一款抽認卡應用，通过自适应算法和间隔重复，帮助用户提升学习效率和记忆持久性。

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

BYJU'S考試準備是一個數位學習平台，幫助學生為各類競爭考試準備，提供視頻課程、練習測試、當前事務和定制學習計劃。

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU’S是一個線上學習應用程序，透過視頻課程和個性化指導，幫助學生深入學習與理解各種概念。

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create 讓用戶創建和分享基於測驗的遊戲，適用於多種環境，支持AI生成問題和翻譯，增強參與感與學習互動。

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter是一款互動型演示應用，使用者可透過問卷和即時反饋提高與觀眾的互動，使會議和訓練更加有效。

Brainly

Brainly

brainly.com

Brainly是一個學習平台，讓學生提問作業問題，並從其他同學快速獲得解答和幫助。

Course Hero

Course Hero

coursehero.com

課程英雄是一個在線學習平台，提供超過2000萬份學習資源，幫助學生和教育者學習各科目，並提供輔導服務。

Cram

Cram

cram.com

Cram是一個在線抽認卡平台，用戶可以創建、學習和分享抽認卡，促進各種主題的學習。

Numerade

Numerade

numerade.com

Numerade是一個教育平台，提供步驟解答、視訊教學，幫助學生解決科學、數學和經濟問題。

Quizgecko

Quizgecko

quizgecko.com

Quizgecko是一個AI驅動的平台，讓用戶自動生成測驗和抽認卡，支持各種問題類型，並優化學習效果。

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle是一個教育工具，讓教師將視頻轉換為互動課程，通過測驗和評論增強學習體驗。

Studypool

Studypool

studypool.com

Studypool是一個在線教育平台，提供24/7的作業輔導和各類學習資源，幫助學生提高學習成績。

Wakelet

Wakelet

wakelet.com

Wakelet是一個多功能平台，幫助用戶收集、組織和分享重要的網絡內容，如視頻、文章和社交媒體帖子。

Gurully

Gurully

gurully.com

Gurully是一款為PTE、IELTS、DUOLINGO和CELPIP考試提供模擬測試和學習資源的綜合應用，幫助用戶提高英語能力。

Paperclips

Paperclips

paperclips.app

Paperclips 是一款 AI 工具，利用 ChatGPT 從 PDF 課程筆記生成高品質的抽認卡，支持多種平台輸出，方便學生學習準備考試。

Magoosh

Magoosh

magoosh.com

Magoosh是一款在線學習應用，幫助學生準備GRE、GMAT、SAT和TOEFL，提供視頻課程、練習題和進度跟踪功能。

Shiken

Shiken

shiken.ai

Shiken.ai 是一個微學習平台，利用人工智慧提供互動式教育內容，包括測驗、課程和閃卡，並支援個性化學習體驗及內容創建。

Nagwa

Nagwa

nagwa.com

Nagwa是一個K-12教育平台，提供數位數學、化學和物理內容，符合課程要求，並且免費提供。

GoConqr

GoConqr

goconqr.com

GoConqr是一個學習平台，幫助學生和教師創建、分享和存取學習資源，包括思維地圖、測驗和流程圖，促進協作與學習管理。

Newsela

Newsela

newsela.com

Newsela 是一個教育平台，提供各年級學生多元的學習內容，支援不同程度的閱讀，並整合數位資源以加強教學。

Studytracks

Studytracks

studytracks.fr

Studytracks 是一款考試準備應用程式，將核心課程內容編排成音樂，幫助學生快速學習與回憶資訊，適用於 A、AS、GCSE 和 SAT 的考生。

QuizRise

QuizRise

quizrise.com

QuizRise是一個利用AI生成測驗的教育工具，支持多種題型，允許用戶定制和共享內容，適合自學和課堂使用。

DreamBox

DreamBox

dreambox.com

DreamBox是一個個性化的學習平台，提供數學和閱讀課程，適應學生需要，支持教師監控學生進展。

Study Island

Study Island

edmentum.com

研究島是一個提供標準一致的評估與練習的教育平台，幫助學生提高數學和閱讀能力。

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