替代項 - Sprinto

Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一種管理工具，幫助組織控制對應用程序的訪問，定義策略並強制執行設備健康檢查。
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow是一個雲端平台，提供IT服務管理、客戶服務以及人力資源等管理操作，幫助企業簡化工作流程和服務交付。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一個數字平台，提供工具以進行檢查、安全審核和風險評估，幫助提高工作場所的安全性與效率。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供企業級開源解決方案的訪問，包括Linux、雲端與Kubernetes技術，幫助組織管理IT環境。
Synack
synack.com
Synack是一個提供滲透測試服務的安全平台，結合人類專家與智能技術來增強組織的安全性和合規性.
Diligent Director
diligent.com
勤奮的董事是一個治理平台，提供議程建設、批准流程和政策管理等工具，支持會議組織和決策過程。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
DATEV
datev.de
DATEV應用程序簡化會計和財務管理流程，支持電子發票處理及多系統集成，提升財務數據的準確性和合規性。
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation是一個合規管理平台，提供自動監控、安全控制證據收集及政策管理，以協助企業達成各種法規遵從。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence 是一款提供產品合規、負責任採購、可持續性和供應鏈透明度解決方案的應用程式，支援多種行業和規範。
Everstream Analytics
everstream.ai
Everstream Analytics利用AI和預測分析，提供供應鏈風險分析及見解，幫助企業提升供應鏈的彈性和可持續性。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
Oneleet
oneleet.com
Oneleet是一個全面的網路安全平台，幫助公司建立、管理及監控其網路安全管理計畫。
Vanta
vanta.com
Vanta提供安全性和合規計劃管理功能，幫助企業簡化合規流程，監控風險，並準備審核。
Workiva
workiva.com
Workiva是一個雲端平台，簡化財務、ESG報告及合規流程，提供數據整合、自動化工作流及團隊協作工具。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一個網絡資產分析平台，持續收集和分析資產數據，以幫助安全團隊可視化和保護攻擊表面。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
TealBook
tealbook.com
TealBook是一個供應商數據平台，幫助企業自動收集、驗證和增強供應商數據，以提高採購效率和決策支持。
Drata
drata.com
Drata是一個合規性自動化平台，持續監控安全控制，簡化合規流程，幫助企業維持合規標準和風險管理。
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup 是一款安全易用的備份應用程式，可用於 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等雲端應用，提供數據快照和恢復功能，並遵循GDPR規範。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security（VGS）幫助用戶安全地管理敏感數據，提供數據保護和合規解決方案，防止數據洩露，並加速市場推廣。
BMC
bmc.com
BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。
Risk Ledger
riskledger.com
風險分類帳是一個網絡安全及風險管理平台，幫助組織安全分享供應鏈風險數據，進行風險評估及管理，增強運營透明度。
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine 是一款數據隱私管理應用，幫助組織遵循GDPR、CCPA和HIPAA等法規，管理隱私合規及數據保護程序。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一個數據隱私和風險管理平台，幫助組織收集和管理數據同意，提升數據治理及遵循法規的效率。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof 是一個合規和風險管理平台，提供自動化管理工具，幫助企業有效應對各種合規框架和減少風險。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Circit
circit.io
Circit 是一個審計證據收集平台，幫助審計人員高效驗證資產，簡化流程，並促進與證據提供者的合作。