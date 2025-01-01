替代項 - SourceDay

Ramp
ramp.com
Ramp是一個全面的支出管理平台，幫助企業自動化財務運營，管理信用卡、費用報告及供應商賬單。
SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。
Pipefy
pipefy.com
Pipefy是一個無代碼的工作流程自動化平台，幫助企業簡化管理流程，提升生產力，並支持與其他工具集成。
Coupa
coupa.com
Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。
Airbase
airbase.io
Airbase是一個現代化的支出管理平台，幫助企業簡化財務流程、管理應付賬款和支出，並支持多種付款方式和工作流。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence 是一款提供產品合規、負責任採購、可持續性和供應鏈透明度解決方案的應用程式，支援多種行業和規範。
Team Procure
teamprocure.com
Team Procure是一款雲端採購軟體，幫助企業管理電子拍賣、投標收集、請求批准及訂單追蹤等流程。
Tipalti
tipalti.com
Tipalti是一個自動化應付賬款及全球付款的平台，簡化企業的財務流程，提供發票處理、供應商管理等功能。
Zip
ziphq.com
Zip是一個整合的採購平台，幫助員工簡化購買請求流程，提升可見性與控制，有效管理業務支出。
TealBook
tealbook.com
TealBook是一個供應商數據平台，幫助企業自動收集、驗證和增強供應商數據，以提高採購效率和決策支持。
Informatica
informatica.com
Informatica是一個數據管理平台，幫助企業整合、管理和控制數據，提供智能化的自動化設施以提高數據質量和見解。
Avetta
avetta.com
Avetta是一個綜合的承包商風險管理平台，幫助企業管理供應商的安全性和工人能力，促進合規與效率。
Epicor
epicor.com
Epicor是一套模組化的企業資源計劃（ERP）軟件，專為管理財務、人力資源、供應鏈等業務流程而設計，支持多個行業。
Procurify
procurify.com
Procurify是一款採購管理軟體，簡化採購流程、跟踪費用並自動化批准工作流程，幫助企業增強財務控制與合規性。
Blastramp
blastramp.com
Blastramp HQ 是一款簡單的商業工具，幫助品牌集中管理庫存及多個電商和批發銷售渠道，優化訂單和庫存管理。
Pluto
getpluto.com
冥王星是一個綜合公司卡和費用管理平台，幫助中東和北非地區企業高效管理財務，簡化報銷和小額現金管理。
MESH Works
meshworks.com
MESH Works 是雲端軟體，專為汽車製造業設計，整合供應鏈管理、品質管理和新產品開發等功能，提升協作效率。
Anvyl
anvyl.com
Anvyl是一個供應鏈管理平台，幫助品牌管理供應商、監控生產並追踪產品數據，從採購到交付，提升效率並降低成本。
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies 是一款貨運運輸效能管理軟體，簡化供應鏈中製造商、運輸提供商及第三方的數據對帳過程。
Tonkean
tonkean.com
Tonkean是一個無代碼流程協調平台，幫助企業內部服務團隊創建和管理自訂工作流程，簡化業務流程並提高效率。
Tradeshift Platform
tradeshift.com
Tradeshift平台通過數字化運輸與物流業務，簡化供應鏈管理，提供自動發票處理及電子支付等功能。
Precoro
precoro.com
Precoro 是雲端採購解決方案，簡化企業購買流程，自動化採購工作，減少手動錯誤，提供庫存與供應商管理功能。
Ignite
ignite.no
IGNITE是一個採購管理平台，簡化採購過程，提升供應商關係管理，並降低風險和成本。
Surefront
surefront.com
Surefront是一個雲端產品生命週期管理、產品信息管理和客戶關係管理的綜合平台，簡化零售商及供應商的產品開發和銷售流程。
Scoutbee
scoutbee.com
Scoutbee是一個供應商發現平台，幫助採購專業人員優化數據、做出更好採購決策，並快速找到全球新供應商。
Procee
procee.com
Procee是一款採購軟體，幫助用戶追蹤、控制與分析所有開支，並將所有採購流程集中在一個平台上，以避免未經授權的支出。
Graphite Connect
graphiteconnect.com
Graphite Connect 提供快速且簡便的供應商入駐解決方案，確保數據準確並可安全整合至ERP系統。
Proqura
proqura.com
Proqura是一個易於使用的電子採購解決方案，幫助企業系統化、透明化並高效化採購流程，涵蓋整個採購到付款過程。
Basware
basware.com
Basware應用程序是一個雲端平台，旨在簡化企業的電子發票和採購過程，提高交易效率和可見性。
Vroozi
vroozi.com
Vroozi是一個雲端採購與帳款自動化平台，幫助企業數位化採購流程，提高支出控制與效率。
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