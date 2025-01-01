替代項 - Socket

PayCargo

PayCargo

paycargo.com

PayCargo是一個數字平台，簡化物流和運輸行業的貨運付款流程，提供安全的在線付款選項和實時付款跟踪功能。

Shipfix

Shipfix

shipfix.com

Shipfix 是一個為海運和貿易行業提供協作工作流程和數據平台的應用程式，利用 AI 工具提升市場和運營智能。

Driver Technologies

Driver Technologies

drivertechnologies.com

這是一款免費的 AI 行車紀錄器應用程式，提供碰撞警報和導航功能，幫助駕駛人降低風險並保護資產。

Cotiss

Cotiss

cotiss.com

Cotiss 是一款專為小型和中型採購團隊設計的採購管理軟體，提供簡化的端對端採購流程與最佳實務指導。

GoExpedi

GoExpedi

goexpedi.com

GoExpedi是一個以技術為基礎的採購平台，幫助製造商提高工業能耗設備的效率，簡化採購及供應鏈管理流程。

Courier Mitra

Courier Mitra

couriermitra.com

Courier Mitra是一款物流管理應用，提供快遞跟踪、自動更新及物流運營管理工具，幫助企業和個人簡化快遞服務。

Deliverr

Deliverr

deliverr.com

Deliverr是一個物流管理平台，幫助賣家簡化產品交付過程，提供庫存管理、實時跟踪及訂單履行系統，以提高客戶滿意度。

Refund Geeks

Refund Geeks

refundgeeks.com

退款極客應用自動識別UPS和FedEx的退款機會，幫助用戶輕鬆管理和跟蹤退款，簡化索賠過程。

TrackMage

TrackMage

trackmage.com

TrackMage是一款運輸跟踪系統，提供實時包裹位置更新，幫助企業增強客戶滿意度並自動收集評價。

ShipScience

ShipScience

shipscience.com

ShipScience 是一款包裹審核軟體，簡化運送流程，幫助用戶降低運費並提高承運表現。

Paccurate

Paccurate

paccurate.io

Paccurate是一個即時包裝決策平台，旨在通過最佳化包裝配置來降低運輸成本，從而提高物流效率。

Traqo.io

Traqo.io

traqo.io

Traqo是一個無需編碼的SaaS平台，提供貨運全生命周期的可視化，包含貨運採購、交付追蹤、自動化資金管理和開票等模組。

Shipamax

Shipamax

shipamax.com

Shipamax是一個自動化物流後台工具，能夠實時從郵件及附件中提取數據，並通過API輸出結構化數據。

PrimeRevenue

PrimeRevenue

primerevenue.com

PrimeRevenue是一個雲端財務管理平台，幫助企業優化營運資金，提升資金流動性，強化供應鏈融資與現金流管理。

PackCapture

PackCapture

packcapture.com

PackCapture 是一款簡易的訂單打包影片錄製平台，提供每筆訂單的錄影證據，增強客戶信任並減少爭議。

Networcx

Networcx

networcx.io

Networcx 是一款專為物流業量身定制的綜合應用，整合行銷、銷售和服務活動，提升客戶可視化和生產力，簡化物流數據處理。

Factorazy

Factorazy

factorazy.com

Factorazy 是一款應用，讓用戶透過產品鏈接、ASIN碼或照片，快速找到全球可信的供應商和製造廠。

Dray Alliance

Dray Alliance

drayalliance.com

Dray Alliance 結合多家合格的拖運公司，簡化了工作分配，確保集裝箱準時送達，讓您無後顧之憂。

Cabrella

Cabrella

ecabrella.com

Cabrella是一款運輸保險應用程式，提供市場最佳價格，方便用戶快速提交索賠、獲取風險分析及監控交易。

CargoSteps

CargoSteps

cargosteps.com

CargoSteps是一款數字解決方案，提供實時數據分析和物流優化工具，以提高供應鏈效率和可見性。

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