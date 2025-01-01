替代項 - Slidesgo

Google Slides
google.com
Google 幻燈片是一種雲端演示應用程式，使用者可以在線創建、編輯和協作演示文稿，支持實時多用戶合作。
Microsoft PowerPoint Online
powerpoint.cloud.microsoft
VEED
veed.io
VEED是一款多功能視頻編輯平台，提供錄製、編輯、字幕生成和AI工具，幫助用戶快速創建專業視頻。
Microsoft Sway
sway.cloud.microsoft
Microsoft Sway是一個雲端應用程式，讓用戶輕鬆創建和分享互動報告、演示文稿及個人故事。提供多種模板和自動設計功能。
HeyGen
heygen.com
HeyGen是一個AI視頻創建工具，通過輸入文本生成專業視頻，支持超過40種語言的虛擬代言人。
Beautiful.ai
beautiful.ai
Beautiful.ai是一款在線演示製作工具，通過AI協助設計，簡化創建專業演示文稿的過程，支持團隊協作和自定義模板。
Zoho Show
zoho.com
Zoho Show是一款演示軟件，允許用戶創建、協作和發佈演示文稿，支持豐富的可視化工具和實時協作。
Genially
genial.ly
Genially 是一個在線平台，用於創建互動式演示文稿、信息圖表和測驗，具有友好的界面和豐富的設計模板。
iCloud Keynote
icloud.com
iCloud Keynote是一款基於雲端的演示文稿創建工具，允許用戶從任何設備設計和編輯演示，並支持實時協作。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款互動型演示應用，使用者可透過問卷和即時反饋提高與觀眾的互動，使會議和訓練更加有效。
Prezi
prezi.com
Prezi是一款線上內容設計工具，提供視頻、演示和視覺編輯功能，幫助用戶創建引人入勝的互動式演示文稿。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest是一個全方位的品牌平台，提供用戶創建視頻、圖形設計、標誌和網站的工具，並簡化創作過程。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一個AI視頻創建平台，將文本轉換為專業視頻，支持多種語言，適用於培訓、營銷和教育，無需攝影設備。
Powtoon
powtoon.com
Powtoon是一個平台，用戶可輕鬆創建動畫視頻和演示文稿，適合各種用途，支持多媒體導入及協作。
Vyond
vyond.com
Vyond是一個雲端動畫平台，用戶可輕鬆製作專業質量的動畫視頻，適用於培訓、行銷和內部溝通等多種目的。
Piktochart
piktochart.com
Piktochart是一個易於使用的視覺通信平台，幫助用戶創建信息圖表、演示文稿和視頻內容，並支持協作和自定義設計。
Visme
visme.co
Visme是一個綜合設計平台，使用戶能夠創建和分享引人入勝的視覺內容，包括演示文稿、信息圖表和報告等。
PresentationAI
presentations.ai
PresentationAI是一款AI驅動的演示文稿製作工具，可以快速將內容轉換為視覺吸引的幻燈片，適合專業與業務使用。
Pitch
pitch.com
Pitch 是一款協作演示軟體，讓團隊能快速創建、編輯和管理專業演示文稿，支持實時合作和多種設計工具。
Prezo
prezo.ai
Prezo是一款利用AI技術創建演示文稿、文檔和網站的工具，提供互動性質的內容製作和簡單的分享功能。
SlideSpeak
slidespeak.co
SlideSpeak是一款由AI驅動的應用，幫助用戶生成及總結演示文稿，並促進與文檔的互動。
Rephrase.ai
rephrase.ai
Rephrase.ai 是一個文字轉視頻平台，讓用戶透過數位虛擬角色在幾分鐘內製作專業外觀的視頻。
AhaSlides
ahaslides.com
AhaSlides是一個互動演示平台，允許用戶創建包含民意調查、測驗和問答的演示，以提高觀眾的參與度。
Decktopus
decktopus.com
Decktopus是一款利用人工智能簡化演示文稿創建的軟件，提供自動化內容建議和搭配功能，以提高效率和質量。
Slides
slides.com
幻燈片是一款網頁演示文稿工具，允許用戶創建、協作和分享互動演示，支持多媒體整合和自訂選項。
Elai.io
elai.io
Elai.io是一個AI視頻生成平台，支持快速創建互動視頻，適用於企業學習和培訓，無需攝影機或工作室。
DocHipo
dochipo.com
DocHipo是一款免費的圖形設計軟體，幫助用戶快速創建信息圖表、海報、社交媒體圖形等，適合行銷人員和內容創作者。
Wooclap
wooclap.com
Wooclap是一個互動平台，讓教師與學生在教學中進行即時互動，支持各種教學模式，提高學習效果。
Plus
plusai.com
Plus AI 是一款 AI 簡報製作工具，可在 Google Slides 中創建、編輯和設計簡報，幫助用戶提高效率。
Personate AI
personate.ai
Personate AI是一個利用合成化身生成視頻的平台，用戶可以通過打字來創建學習和發展內容的視頻，省時又節省成本。