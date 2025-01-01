替代項 - Simply.Coach

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling是一款雲端的約會管理軟體，幫助企業和專業人士在線管理預約，包括自動日曆同步和提醒功能。
SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice是一款綜合電子健康紀錄(EHR)與業務管理解決方案，專為健康與療癒提供者設計，提供預約、帳單和遠程醫療等功能。
Happify
happify.com
Happify是一款幫助用戶管理壓力與焦慮的應用，透過活動和遊戲促進積極思維與情感韌性。
Valant
valant.io
Valant為行為健康專業人員提供綜合電子健康記錄系統，簡化臨床工作流程並改善患者護理。
TherapyNotes
therapynotes.com
TherapyNotes是一款專為心理健康從業人員設計的雲端實踐管理和電子健康記錄軟體，簡化排程、記錄和收費等任務。
Vagaro
vagaro.com
Vagaro是一款應用程式，使用戶能在美髮、SPA及健身行業尋找專業人士，並在線預約及查看評論。
Simplero
simplero.com
Simplero是一個全面的線上課程管理平台，幫助教練和知識創作者創建、銷售課程及管理客戶關係。
Wonsulting
wonsulting.com
Wonsulting 應用程式利用人工智慧提供履歷和人脈工具，幫助用戶更有效率地進行求職。
Quenza
quenza.com
Quenza 是一款專為心理健康從業人員和教練設計的應用，提供活動作業、評估與在線護理功能，幫助提升客戶參與度和跟踪進度。
Nabla
nabla.com
Nabla是環境AI助手，幫助醫療專業人員簡化臨床文檔和行政任務，改善患者護理並提高操作效率。
TheraNest
theranest.com
TheraNest 是一款專為精神衛生專業人員設計的綜合實踐管理軟件，提供約會管理、計費、文件存儲及遠程醫療等功能。
Jane
jane.app
Jane是一個綜合的健康和醫療實踐管理平台，提供預約、調度、保險管理、病歷記錄及遠程醫療等功能。
Lyra
lyrahealth.com
Lyra是一款提供心理健康支持的應用，幫助用戶管理壓力和焦慮，並連接心理健康服務提供者以獲得必要的幫助。
GrowthMentor
growthmentor.com
GrowthMentor是一個導師平台，將創業者和專業人士與各行各業的導師連接，提供一對一的指導和支持，幫助解決職業相關挑戰。
CentralReach
centralreach.com
CentralReach是一個針對應用行為分析（ABA）和發展障礙護理的電子病歷及臨床管理平台，提供數據收集、調度、計費等功能。
BetterUp
betterup.com
BetterUp是一個綜合平台，提供量身定制的教練和開發工具，以支持個人及專業成長，增強韌性和適應能力。
Supanote
supanote.ai
Supanote是一款AI筆記應用，為治療師自動生成進度筆記，支援多種輸入格式，並確保符合HIPAA及其他隱私法規。
Paperbell
paperbell.com
PaperBell是一個專為教練設計的客戶管理平台，集成付款、合同、排程和管理功能於一體，方便有效管理業務。
Valence
valence.co
Valence是一款專為經理提供的團隊合作平台，幫助實時了解團隊健康、促進溝通、設立目標和追蹤改善進度。
Healthie
legion.health
Healthie是一款全面的醫療平台，提供電子健康記錄、調度、虛擬諮詢及數據分析等功能，以提高患者護理和管理效率。
MicroMentor
micromentor.org
MicroMentor是一個促進導師與學員之間實時聯繫的在線指導平台，為用戶提供個性化支持和見解。
Speexx
speexx.com
Speexx是一個專為數字工作場所設計的語言學習平台，提供語言培訓和商業教練服務，幫助公司提升員工的語言能力與溝通效果。
Poised
poised.com
Poised是一款免費的AI溝通教練應用，提供實時反饋和個性化建議，幫助用戶提升在線會議中的溝通技巧。
Vibly
vibly.io
Vibly是一個超個性化平台，結合人工智慧和人類專業，幫助個人實現可持續成長與最佳福祉，並為提供者和客戶提供各項支持。
MemberPress
memberpress.com
MemberPress是一款WordPress插件，用於創建和管理會員網站，支持內容限制、社區論壇及在線課程等功能。
EasyPractice
easypractice.net
EasyPractice是一個幫助治療師和臨床醫生管理簡訊提醒、線上預約和日誌的平台。
Practice
practice.do
Practice 是一款幫助客戶導向業務簡化排程和履行，並集中客戶活動及工具的應用程式。
Nudge Coach
nudgecoach.com
Nudge Coach 是一個數字健康平台，幫助健康專業人員管理客戶計劃和提高客戶參與，支持追踪健康數據和消息傳遞。
RYPT
rypt.app
RYPT是一個運動表現教練平台，幫助多學科教練團隊有效管理運動員培訓計畫和數據，提升運動表現並降低受傷風險。
Profi
profi.io
Profi是一個為專業服務提供者設計的整合平台，簡化調度、客戶管理和計費等任務，幫助用戶提升業務效率。