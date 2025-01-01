替代項 - Shipway

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip是一款提供全球600多家運輸公司的貨物自動跟踪服務的應用，旨在改善電子商務的購買後體驗。

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye 是一個物流管理平台，旨在簡化最後一公里的交付過程，提升客戶滿意度及運營效率。

Shipmondo

Shipmondo

shipmondo.com

Shipmondo是一個運輸管理平台，幫助企業簡化訂單管理和運輸過程，支持多個承運人和即時追蹤功能。

Loop Returns

Loop Returns

loopreturns.com

Loop Returns是一款專注於退貨管理的應用程序，提供自主管理退貨的門戶及替代退款選擇，幫助提高客戶滿意度和忠誠度。

Revers

Revers

revers.io

Revers應用程式是歐洲領先的退貨管理解決方案，成立於2009年，於2018年推出以應對電子商務和零售的新挑戰。

nShift

nShift

nshift.com

nShift是一個雲端配送管理解決方案平台，支持全球190個國家的送貨管理，包括標籤生成、追蹤和退貨處理，適合各類商業需求。

parcelLab

parcelLab

parcellab.com

parcelLab是一款全球性購後體驗管理平台，利用人工智慧提升客戶參與度和透明度，優化物流和交付流程。

ReadyCloud

ReadyCloud

readycloud.com

ReadyCloud 是一款強大的客戶關係管理軟體，結合 ReadyShipper 和 ReadyReturns 插件，提供完整的電子商務解決方案。

Ordoro

Ordoro

ordoro.com

Ordoro是一款庫存管理和運輸解決方案，幫助企業簡化訂單管理、運輸及庫存控制，適用於各種電子商務平台。

Parcel Perform

Parcel Perform

parcelperform.com

包裹性能是一個物流管理工具，幫助企業簡化包裹追蹤、交付及退貨過程，提高運營效率和客戶滿意度。

ReturnLogic

ReturnLogic

returnlogic.com

ReturnLogic是一個專門管理和分析電子商務退貨的平台，簡化零售商和顧客的退貨和交換流程。

FlavorCloud

FlavorCloud

flavorcloud.com

FlavorCloud 是一個跨境運輸網絡，提供快速送貨和最佳運費。可支援200多國的國際運輸，簡化整個運送流程。

LateShipment

LateShipment

lateshipment.com

LateShipment是一個雲端平台，幫助企業管理運輸，以提高交貨體驗、簡化退貨流程並降低運輸成本。

Webinterpret

Webinterpret

webinterpret.com

Webinterpret幫助eBay和Amazon的在線賣家突破語言障礙，快速拓展全球市場並提升銷售。

Narvar

Narvar

corp.narvar.com

Narvar是一款購買後體驗平台，提供訂單管理、實時跟踪和退貨服務，以提高客戶滿意度和保留率。

Outvio

Outvio

outvio.com

Outvio是一個電子商務後銷售平台，幫助商家自動化運輸、退貨和客戶支持，簡化業務流程並提升客戶體驗。

Claimlane

Claimlane

claimlane.com

Claimlane 是一個針對品牌和零售商的退貨和索賠管理平台，幫助簡化退貨流程，提高效率，並提供客戶反饋分析。

Retino

Retino

retino.com

Retino是一款自助退貨和投訴管理的應用程式，幫助用戶高效處理退貨、投訴和查詢客戶歷史等資訊。

Metapack

Metapack

metapack.com

Metapack是一款交付管理軟件，幫助企業優化物流運營，提供多樣化的送貨選擇和即時跟蹤服務。

Kentro.io

Kentro.io

kentro.io

Kentro.io是一個專為電子商務設計的雲端ERP解決方案，提供實時庫存管理、多渠道訂單處理和自動化工具以提高運營效率。

RETURNGO

RETURNGO

returngo.ai

ReturnGO是一個為電商設計的回報管理平台，提供自助回報門戶，支持自定義政策、自動化流程和多語言支持。可以簡化退換貨管理。

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