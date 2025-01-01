替代項 - Shipway

AfterShip
aftership.com
AfterShip是一款提供全球600多家運輸公司的貨物自動跟踪服務的應用，旨在改善電子商務的購買後體驗。
FarEye
fareye.com
FarEye 是一個物流管理平台，旨在簡化最後一公里的交付過程，提升客戶滿意度及運營效率。
Shipmondo
shipmondo.com
Shipmondo是一個運輸管理平台，幫助企業簡化訂單管理和運輸過程，支持多個承運人和即時追蹤功能。
Loop Returns
loopreturns.com
Loop Returns是一款專注於退貨管理的應用程序，提供自主管理退貨的門戶及替代退款選擇，幫助提高客戶滿意度和忠誠度。
Revers
revers.io
Revers應用程式是歐洲領先的退貨管理解決方案，成立於2009年，於2018年推出以應對電子商務和零售的新挑戰。
nShift
nshift.com
nShift是一個雲端配送管理解決方案平台，支持全球190個國家的送貨管理，包括標籤生成、追蹤和退貨處理，適合各類商業需求。
parcelLab
parcellab.com
parcelLab是一款全球性購後體驗管理平台，利用人工智慧提升客戶參與度和透明度，優化物流和交付流程。
ReadyCloud
readycloud.com
ReadyCloud 是一款強大的客戶關係管理軟體，結合 ReadyShipper 和 ReadyReturns 插件，提供完整的電子商務解決方案。
Ordoro
ordoro.com
Ordoro是一款庫存管理和運輸解決方案，幫助企業簡化訂單管理、運輸及庫存控制，適用於各種電子商務平台。
Parcel Perform
parcelperform.com
包裹性能是一個物流管理工具，幫助企業簡化包裹追蹤、交付及退貨過程，提高運營效率和客戶滿意度。
ReturnLogic
returnlogic.com
ReturnLogic是一個專門管理和分析電子商務退貨的平台，簡化零售商和顧客的退貨和交換流程。
FlavorCloud
flavorcloud.com
FlavorCloud 是一個跨境運輸網絡，提供快速送貨和最佳運費。可支援200多國的國際運輸，簡化整個運送流程。
LateShipment
lateshipment.com
LateShipment是一個雲端平台，幫助企業管理運輸，以提高交貨體驗、簡化退貨流程並降低運輸成本。
Webinterpret
webinterpret.com
Webinterpret幫助eBay和Amazon的在線賣家突破語言障礙，快速拓展全球市場並提升銷售。
Narvar
corp.narvar.com
Narvar是一款購買後體驗平台，提供訂單管理、實時跟踪和退貨服務，以提高客戶滿意度和保留率。
Outvio
outvio.com
Outvio是一個電子商務後銷售平台，幫助商家自動化運輸、退貨和客戶支持，簡化業務流程並提升客戶體驗。
Claimlane
claimlane.com
Claimlane 是一個針對品牌和零售商的退貨和索賠管理平台，幫助簡化退貨流程，提高效率，並提供客戶反饋分析。
Retino
retino.com
Retino是一款自助退貨和投訴管理的應用程式，幫助用戶高效處理退貨、投訴和查詢客戶歷史等資訊。
Metapack
metapack.com
Metapack是一款交付管理軟件，幫助企業優化物流運營，提供多樣化的送貨選擇和即時跟蹤服務。
Kentro.io
kentro.io
Kentro.io是一個專為電子商務設計的雲端ERP解決方案，提供實時庫存管理、多渠道訂單處理和自動化工具以提高運營效率。
RETURNGO
returngo.ai
ReturnGO是一個為電商設計的回報管理平台，提供自助回報門戶，支持自定義政策、自動化流程和多語言支持。可以簡化退換貨管理。