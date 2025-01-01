替代項 - Sensible

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

CamScanner是一款移動應用程序，可以將手機用作掃描器，允許用戶拍照掃描文檔並以JPEG或PDF格式分享。

Browse AI

Browse AI

browse.ai

瀏覽AI是一款無需編碼的數據提取工具，幫助用戶從網站監控及提取數據，並自動化數據收集過程。

Apify

Apify

apify.com

Apify是一個用於網頁抓取和自動化的全功能平台，提供可擴展的數據提取工具和預製程式，支持多種編程語言。

Databricks

Databricks

databricks.com

Databricks是一個統一的數據分析平台，結合數據工程、數據科學和業務分析，支持高效的數據處理和集成式分析。

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix Snip是一款可將PDF和圖像轉換為LaTeX、DOCX等多種格式的工具，以方便STEM研究人員管理和利用文檔。

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead是一款提升PDF文檔互動的工具，利用AI技術幫助用戶高效總結和分析文檔內容，簡化研究流程。

Octoparse

Octoparse

octoparse.com

Octoparse是一款無需編碼的網頁刮擦工具，簡化數據提取，支持本地和雲端選項，方便用戶從多個網頁獲取結構化數據。

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。

PhantomBuster

PhantomBuster

phantombuster.com

Phantombuster是一款雲端自動化工具，能自動化社交媒體任務與數據提取，幫助企業生成潛在客戶與提升業務效率。

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Automation Anywhere 是一個以人工智能為驅動的自動化平台，支持業務流程、自動化重複任務並提高生產力與效率。

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI是一款基於AI的文檔分析工具，允許用戶通過實時對話與PDF文檔互動，快速提問並獲得準確答案。

OCR

OCR

ocr.best

OCR應用程式可將圖像和PDF轉換為可編輯文本，支援多種文件格式並提升數據處理效率，免費使用且準確度高。

Picture to Text

Picture to Text

picturetotext.info

圖片到文本應用程序使用光學字符識別技術，將各種圖像中的文本轉換為可編輯的數字文本，支持多種語言與圖像格式。

Docparser

Docparser

docparser.com

Docparser是一款資料提取工具，自動化從各類文檔中提取資料，幫助企業簡化文檔處理流程，減少手動輸入。

V7

V7

v7labs.com

V7是一個人工智慧數據引擎，專為計算機視覺和生成式AI應用而設計，提供標記、工作流程和數據集管理等功能。

Smartproxy

Smartproxy

smartproxy.com

Smartproxy是一款易於使用的代理應用，提供全球超過195個地點的住宅IP，支持網絡刮擦和數據收集，並提供24/7客戶支持。

UiPath

UiPath

uipath.com

UiPath是一個機器人過程自動化平台，用於自動化重複性的業務流程，簡化工作流程管理。

SparkReceipt

SparkReceipt

sparkreceipt.com

SparkReceipt是一款管理財務文檔的應用，允許用戶掃描收據、分類支出並進行稅務準備，適合小型企業和自由職業者。

Zenscrape

Zenscrape

zenscrape.com

Zenscrape是一款網站數據提取API，能有效處理網絡爬蟲任務，避免IP封鎖，支持動態內容提取和簡單集成。

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Nanonets是一個基於AI的智能文件處理服務，專注於光學字符識別（OCR）技術，自動化各類文檔數據提取。

OxyLabs

OxyLabs

oxylabs.io

Oxylabs是一個網路數據收集平台，提供代理服務、爬蟲API和數據集，支援多種編程語言及即用範例，適用於各行各業的數據提取需求。

Hexomatic

Hexomatic

hexomatic.com

Hexomatic是一款AI自動化工具，專注於網頁數據抓取和工作流程自動化，適合銷售、市場及研究用。

Bright Data

Bright Data

brightdata.com

Bright Data應用程式提供全球數據收集和分析工具，幫助企業獲得市場和競爭對手的即時洞察，優化電子商務業務。

Base64.ai

Base64.ai

base64.ai

Base64.ai 是一個文檔 AI 平台，可即時從各類文檔中提取文本、數據和簽名，並自動化處理以提高效率。

ElectroNeek

ElectroNeek

electroneek.com

ElectroNeek 是一個智能自動化平台，幫助企業自動化重複性任務，提升工作效率和管理業務流程。

JPG to WORD

JPG to WORD

jpgtoword.net

JPG到Word應用程序使用光學字符識別技術，將圖片轉換為可編輯的Word文件，方便用戶提取和編輯文本。

Robility

Robility

sutherlandglobal.com

Robility是一款智能化自助超自動化平台，能夠自動化各種商業流程，支持多種部署模式並降低自動化成本。

ProcessMaker

ProcessMaker

processmaker.com

ProcessMaker是一款低碼自動化平台，幫助用戶設計、部署和管理業務流程，適合各種組織使用，並支持智能自動化。

ApprovalMax

ApprovalMax

approvalmax.com

ApprovalMax是一款雲端的財務批准工作流管理工具，幫助企業自動化和簡化賬單及發票的審批流程，與多種會計系統整合。

Card Scanner

Card Scanner

cardscanner.co

卡掃描儀應用程序利用OCR技術從實體名片提取聯繫信息，幫助用戶數字化和管理聯繫人。

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