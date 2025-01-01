替代項 - Sensible

CamScanner
camscanner.com
CamScanner是一款移動應用程序，可以將手機用作掃描器，允許用戶拍照掃描文檔並以JPEG或PDF格式分享。
Browse AI
browse.ai
瀏覽AI是一款無需編碼的數據提取工具，幫助用戶從網站監控及提取數據，並自動化數據收集過程。
Apify
apify.com
Apify是一個用於網頁抓取和自動化的全功能平台，提供可擴展的數據提取工具和預製程式，支持多種編程語言。
Databricks
databricks.com
Databricks是一個統一的數據分析平台，結合數據工程、數據科學和業務分析，支持高效的數據處理和集成式分析。
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip是一款可將PDF和圖像轉換為LaTeX、DOCX等多種格式的工具，以方便STEM研究人員管理和利用文檔。
OpenRead
openread.academy
OpenRead是一款提升PDF文檔互動的工具，利用AI技術幫助用戶高效總結和分析文檔內容，簡化研究流程。
Octoparse
octoparse.com
Octoparse是一款無需編碼的網頁刮擦工具，簡化數據提取，支持本地和雲端選項，方便用戶從多個網頁獲取結構化數據。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。
PhantomBuster
phantombuster.com
Phantombuster是一款雲端自動化工具，能自動化社交媒體任務與數據提取，幫助企業生成潛在客戶與提升業務效率。
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere 是一個以人工智能為驅動的自動化平台，支持業務流程、自動化重複任務並提高生產力與效率。
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI是一款基於AI的文檔分析工具，允許用戶通過實時對話與PDF文檔互動，快速提問並獲得準確答案。
OCR
ocr.best
OCR應用程式可將圖像和PDF轉換為可編輯文本，支援多種文件格式並提升數據處理效率，免費使用且準確度高。
Picture to Text
picturetotext.info
圖片到文本應用程序使用光學字符識別技術，將各種圖像中的文本轉換為可編輯的數字文本，支持多種語言與圖像格式。
Docparser
docparser.com
Docparser是一款資料提取工具，自動化從各類文檔中提取資料，幫助企業簡化文檔處理流程，減少手動輸入。
V7
v7labs.com
V7是一個人工智慧數據引擎，專為計算機視覺和生成式AI應用而設計，提供標記、工作流程和數據集管理等功能。
Smartproxy
smartproxy.com
Smartproxy是一款易於使用的代理應用，提供全球超過195個地點的住宅IP，支持網絡刮擦和數據收集，並提供24/7客戶支持。
UiPath
uipath.com
UiPath是一個機器人過程自動化平台，用於自動化重複性的業務流程，簡化工作流程管理。
SparkReceipt
sparkreceipt.com
SparkReceipt是一款管理財務文檔的應用，允許用戶掃描收據、分類支出並進行稅務準備，適合小型企業和自由職業者。
Zenscrape
zenscrape.com
Zenscrape是一款網站數據提取API，能有效處理網絡爬蟲任務，避免IP封鎖，支持動態內容提取和簡單集成。
Nanonets
nanonets.com
Nanonets是一個基於AI的智能文件處理服務，專注於光學字符識別（OCR）技術，自動化各類文檔數據提取。
OxyLabs
oxylabs.io
Oxylabs是一個網路數據收集平台，提供代理服務、爬蟲API和數據集，支援多種編程語言及即用範例，適用於各行各業的數據提取需求。
Hexomatic
hexomatic.com
Hexomatic是一款AI自動化工具，專注於網頁數據抓取和工作流程自動化，適合銷售、市場及研究用。
Bright Data
brightdata.com
Bright Data應用程式提供全球數據收集和分析工具，幫助企業獲得市場和競爭對手的即時洞察，優化電子商務業務。
Base64.ai
base64.ai
Base64.ai 是一個文檔 AI 平台，可即時從各類文檔中提取文本、數據和簽名，並自動化處理以提高效率。
ElectroNeek
electroneek.com
ElectroNeek 是一個智能自動化平台，幫助企業自動化重複性任務，提升工作效率和管理業務流程。
JPG to WORD
jpgtoword.net
JPG到Word應用程序使用光學字符識別技術，將圖片轉換為可編輯的Word文件，方便用戶提取和編輯文本。
Robility
sutherlandglobal.com
Robility是一款智能化自助超自動化平台，能夠自動化各種商業流程，支持多種部署模式並降低自動化成本。
ProcessMaker
processmaker.com
ProcessMaker是一款低碼自動化平台，幫助用戶設計、部署和管理業務流程，適合各種組織使用，並支持智能自動化。
ApprovalMax
approvalmax.com
ApprovalMax是一款雲端的財務批准工作流管理工具，幫助企業自動化和簡化賬單及發票的審批流程，與多種會計系統整合。
Card Scanner
cardscanner.co
卡掃描儀應用程序利用OCR技術從實體名片提取聯繫信息，幫助用戶數字化和管理聯繫人。