替代項 - Scalr

Replit
replit.com
Replit是一個雲端集成開發環境，允許用戶在瀏覽器中編寫代碼、協作及共享項目，支持多種編程語言。
DigitalOcean
digitalocean.com
DigitalOcean是一個基於雲的平臺，幫助開發者簡化雲應用的構建、部署和擴展。支持多種功能及AI集成。
Vercel
vercel.com
Vercel是一個雲平台，幫助開發人員快速構建、部署Web應用程序，支持多種框架並提供安全性和監控工具。
Netlify
netlify.com
Netlify是一個云平台，提供靜態網站和Web應用程序的託管與無服務器後端服務，包括自動化構建和連續部署。
PythonAnywhere
pythonanywhere.com
PythonAnywhere是一個雲端平台，讓用戶能在線開發、運行和管理Python應用程序，支持多版本與流行框架。
Zoho Creator
zoho.com
Zoho Creator是一個低代碼開發平台，使用戶能夠快速創建和自定義業務應用程序，並集成數據和自動化工作流程。
Heroku
heroku.com
Heroku是一個雲平台作為服務（PaaS），支持多種編程語言，幫助開發者構建、部署和擴展應用程序。
Render
render.com
Render是一個雲端平台，可以快速部署和運行應用程式和網站，並提供SSL、CDN和自動部署功能。
Glitch
glitch.com
Glitch是一個在線編程平台，使用戶能夠在瀏覽器中創建、共享和協作開發網站及應用程式。
Gitpod
gitpod.io
Gitpod 是一個雲端開發平台，提供預配置的開發環境，支援自定義設置和 GPU，便於開發者在任何地方進行協作與開發。
IBM Cloud
ibm.com
IBM Cloud是一個綜合雲平台，提供計算、存儲、網絡和AI等超過190項服務，幫助企業構建和管理應用程序。
Plesk
plesk.com
Plesk是一個網站和應用程式的管理控制面板，支持多種操作系統，提供網站管理、安全性和自動化功能。
Modal
modal.com
Modal是一個雲端代碼執行工具，幫助開發者簡單無需管理基礎設施地運行無伺服器的容器化計算。
Red Hat Hybrid Cloud Console
cloud.redhat.com
Red Hat Hybrid Cloud Console是一個集中式管理平台，幫助用戶監視、管理和優化混合雲資源，簡化雲環境的操作。
NodeChef
nodechef.com
NodeChef是一個平台即服務（PaaS），支持在Docker容器和Kubernetes上部署多種語言的應用程序，並提供管理和監控功能。
Zoho Catalyst
catalyst.zoho.com
Zoho Catalyst 是一個簡易的雲端開發平台，提供無伺服器、AI/ML、DevOps 及後端服務，用於開發和部署各類應用程序。
Engine Yard
engineyard.com
Engine Yard 是一個全管理的 Ruby on Rails 支持平台，專注於簡化應用程序部署，讓開發者專注於編程而非基礎設施管理。
Stormkit
stormkit.io
Stormkit 是一個全功能平台，用於快速部署和管理全端JavaScript應用程式，提供靜態託管和簡單的管理工具。
Aiven
aiven.io
Aiven是一個雲端數據平台，提供多種關聯和非關聯數據庫服務，並支持數據管理和可視化工具。
Ori
ori.co
Ori是一個雲端平台，提供按需GPU實例，幫助機器學習工程師優化和部署AI模型，支持各種AI任務的虛擬機管理。
Dagster
dagster.io
Dagster是一個開源數據編排平台，簡化數據工作流的開發、執行和監視，支持靈活的部署和多種數據集成。
Stacktape
stacktape.com
Stacktape 是一個無需 DevOps 的雲開發框架，簡化應用程序的開發、部署與管理，支持多種雲服務供應商，適合所有開發者使用。
Kinsta
kinsta.com
Kinsta是一個提供快速及安全WordPress託管的平臺，使用Google雲服務器，適合開發人員和代理商管理多個網站。
Back4App
back4app.com
Back4App是一個低代碼後端平台，簡化移動和Web應用程序的開發，提供身份驗證、文件存儲和API功能，幫助開發者專注於應用創建。
Platform.sh
platform.sh
Platform.sh是一個平台即服務（PaaS）解決方案，簡化應用程式的部署和管理，支持多種編程語言，提供高級安全和可擴展性功能。
Exotel
exotel.com
Exotel是一個客戶互動平台，提供語音通信、IVR和個性化服務，幫助企業有效管理客戶通話和增強客戶體驗。
Koyeb
koyeb.com
Koyeb是一個無服務器平台，簡化Web應用程序、API和事件驅動功能的部署與管理，支持Docker容器和多區域部署。
Northflank
northflank.com
Northflank是一個開發者平台，用於構建和擴展微服務、作業及數據庫，提供簡化的部署和集中可觀察性。
Brainboard
brainboard.co
Brainboard是一個AI驅動的平台，旨在視覺化設計和管理雲基礎架構，支持協作工作和自動生成IaC代碼。
Clever Cloud
clever-cloud.com
Clever Cloud是一個安全靈活的雲平台，幫助用戶託管和管理應用程序，支持多種編程語言及持續集成。