替代項 - SafeBase

Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供企業級開源解決方案的訪問，包括Linux、雲端與Kubernetes技術，幫助組織管理IT環境。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一個安全合規管理平台，簡化合規流程，自動化證據和審核，支持多種安全標準，幫助企業降低風險。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一個安全驗證平台，幫助組織模擬攻擊並評估網絡安全，持續優化防禦措施以抵禦各種威脅。
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation是一個合規管理平台，提供自動監控、安全控制證據收集及政策管理，以協助企業達成各種法規遵從。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
Vanta
vanta.com
Vanta提供安全性和合規計劃管理功能，幫助企業簡化合規流程，監控風險，並準備審核。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一個網絡資產分析平台，持續收集和分析資產數據，以幫助安全團隊可視化和保護攻擊表面。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
Drata
drata.com
Drata是一個合規性自動化平台，持續監控安全控制，簡化合規流程，幫助企業維持合規標準和風險管理。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security（VGS）幫助用戶安全地管理敏感數據，提供數據保護和合規解決方案，防止數據洩露，並加速市場推廣。
BMC
bmc.com
BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。
Risk Ledger
riskledger.com
風險分類帳是一個網絡安全及風險管理平台，幫助組織安全分享供應鏈風險數據，進行風險評估及管理，增強運營透明度。
PrivacyEngine
privacyengine.io
PrivacyEngine 是一款數據隱私管理應用，幫助組織遵循GDPR、CCPA和HIPAA等法規，管理隱私合規及數據保護程序。
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof 是一個合規和風險管理平台，提供自動化管理工具，幫助企業有效應對各種合規框架和減少風險。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security是一個開發者導向的安全平台，提供代碼掃描和雲脆弱性評估，幫助組織管理應用和雲基礎設施的安全。
Inventive AI
inventive.ai
Inventive 是一個AI驅動的RFP和問卷回應管理平台，提升回應流程效率70%以上，提供快速草稿生成、知識管理中心及AI內容管理功能。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一個多維雲安全平台，能主動檢測和減輕雲配置錯誤與弱點，優化權限政策並持續監控。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。
SureCloud
surecloud.com
SureCloud是一個綜合的風險管理與合規平台，幫助企業主動管理風險並確保合規，以提高整體治理效率。
Secureframe
secureframe.com
Secureframe是一個自動化合規性平台，幫助企業簡化SOC 2、ISO 27001、HIPAA和PCI DSS等安全標準的遵守過程。
Progress
progress.com
Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。
Loopio
loopio.com
Loopio是一個提案管理軟件，幫助企業自動化和簡化RFP及問卷的響應過程，提高效率和協作。
Havoc Shield
havocshield.com
Havoc Shield 是一個針對金融服務的全方位網絡安全解決方案，滿足多項安全法規要求，提供合規計劃和專業指導。
CloudQuery
cloudquery.io
CloudQuery是一個高效的數據整合框架，從API提取配置並加載到多種目的地，支援多雲環境的數據管理與分析。
CloudWize
cloudwize.io
CloudWize是一個無需程式碼的雲安全平台，提供360°保護，監控雲資源的合規性與安全性，自動修復漏洞。
Lightrun
lightrun.com
Lightrun是一個實時監控和調試平台，開發人員可在生產環境中安全地添加日誌、指標和快照，而無需重新部署或重啟。
UpGuard
upguard.com
UpGuard是一個網絡安全平台，幫助組織防止數據洩露、監控供應商，並改善安全狀態。提供實時更新和漏洞檢測功能。