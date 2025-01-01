替代項 - RXNT

SimplePractice
simplepractice.com
SimplePractice是一款綜合電子健康紀錄(EHR)與業務管理解決方案，專為健康與療癒提供者設計，提供預約、帳單和遠程醫療等功能。
Whereby
whereby.com
Whereby是一個基於瀏覽器的視頻會議平台，讓用戶無需下載即可輕鬆創建和加入會議，支持錄製、屏幕共享和自定義品牌體驗。
Doxy.me
doxy.me
doxy.me是一個遠程醫療平台，提供安全的視頻諮詢和培訓功能，支持與電子健康記錄系統整合，方便醫療專業人員管理患者互動。
Doctolib
doctolib.fr
Doctolib是一個在線預約平台，幫助用戶輕鬆找到和預約醫療專家的服務。
iPlum
iplum.com
iPlum 是一款針對商業專業人士的移動解決方案，提供獨立的電話號碼，包括通話、簡訊和多項功能，並具備企業安全性。
AdvancedMD
advancedmd.com
AdvancedMD 是一款雲端的醫療辦公室解決方案，結合臨床和業務功能，提供電子健康記錄和實踐管理服務。
IntakeQ
intakeq.com
IntakeQ是一款線上進氣表單及實踐管理軟體，提供電子表單、預約排程及保險帳單管理功能，簡化醫療機構的行政流程。
Spruce Health
sprucehealth.com
Spruce Health是一個醫療溝通平台，簡化患者與醫療提供者之間的聯繫，支持安全訊息、遠程醫療及管理任務。
Valant
valant.io
Valant為行為健康專業人員提供綜合電子健康記錄系統，簡化臨床工作流程並改善患者護理。
Tebra
tebra.com
Tebra是一個醫療平台，提供電子健康記錄、醫療計費、遠程醫療和患者參與等工具，旨在簡化獨立醫療實踐的運營。
Practo
practo.com
實踐是一個醫療平台，提供在線諮詢、處方、藥品訂購、預約和實驗室測試，並有健康信息和客戶支持。
Practice Fusion
practicefusion.com
實踐融合是一款雲端電子健康記錄系統，幫助醫生和患者改善護理流程、數據安全和工作效率。
CollaborateMD
collaboratemd.com
CollaborateMD是一個醫療計費和實踐管理應用，幫助用戶管理索賠追蹤、安排約會及提高行政效率。
Weave
getweave.com
Weave 整合一流的電話系統與強大的成長工具，幫助用戶更容易獲得新客戶、加快付款、增加收益與提升生產力。
OhMD
ohmd.com
OhMD是一個患者溝通平台，提供符合HIPAA的短信和聊天功能，簡化醫療機構與患者間的溝通。
Practice Better
practicebetter.io
Practice Better 是一款綜合的實踐管理軟體，幫助健康與保健專業人員有效管理預約、客戶關係和業務運作。
DrChrono
drchrono.com
DrChrono是一個雲端電子健康記錄平台，提供病歷管理、計費、遠程醫療等功能，幫助醫療提供者提升病患護理效率。
TheraNest
theranest.com
TheraNest 是一款專為精神衛生專業人員設計的綜合實踐管理軟件，提供約會管理、計費、文件存儲及遠程醫療等功能。
DeepScribe
deepscribe.ai
DeepScribe是一款AI醫學抄寫員，可實時記錄醫療提供者與患者的對話，自動生成醫療文檔，並與電子健康記錄系統無縫整合。
Jane
jane.app
Jane是一個綜合的健康和醫療實踐管理平台，提供預約、調度、保險管理、病歷記錄及遠程醫療等功能。
CentralReach
centralreach.com
CentralReach是一個針對應用行為分析（ABA）和發展障礙護理的電子病歷及臨床管理平台，提供數據收集、調度、計費等功能。
Psych Scribe
psych-scribe.com
Psych Scribe 是一款符合HIPAA的應用，透過AI技術實時轉錄治療會話，簡化心理健康專業人員的文檔流程，提升效率及準確性。
Wellscribe
wellscribe.in
Wellscribe 是一款電子醫療紀錄平台，專為小型診所和個人醫療從業者設計，簡化病人資料存儲與約診管理，並支援數位處方。
Medesk
medesk.net
Medesk是一款雲端醫療管理軟體，簡化行政任務，支持預約、計費、報告及遠程醫療，提高醫療提供者的效率和患者滿意度。
Clinicea
clinicea.com
Clinicea 是一款全球知名的診所管理平台，支持多種專科，為臨床醫生和醫院門診提供易用的電子病歷管理功能。
Rectangle Health
rectanglehealth.com
Rectangle Health是一個綜合實踐管理應用，簡化醫療運作，支持計費、患者數據管理及合規性，提升醫療效率與護理質量。
Inovalon
inovalon.com
Inovalon是一個雲端平台，透過數據驅動的解決方案，幫助醫療保健組織改善臨床結果和經濟效益。
Healthie
legion.health
Healthie是一款全面的醫療平台，提供電子健康記錄、調度、虛擬諮詢及數據分析等功能，以提高患者護理和管理效率。
Maple
getmaple.ca
Maple是一個加拿大虛擬醫療平台，提供24/7醫生諮詢，每次諮詢由持牌醫生進行，並提供各類專科護理。
iClinic
iclinic.com.br
iClinic是一款綜合管理系統，用於簡化診所運營，支持患者記錄管理和團隊內部溝通，提供安全的遠程訪問功能。
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