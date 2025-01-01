替代項 - Ruul

Upwork
upwork.com
Upwork是一個自由職業者與企業連接的平台，提供各種遠程工作機會和專業服務，支持全球客戶。
Square
squareup.com
Square是一款綜合支付解決方案，幫助企業進行交易處理、庫存管理和銷售分析，特別適合小型商業使用。
Gusto
gusto.com
Gusto是一個在線平台，簡化工資、福利和人力資源管理，包括工資單、自動稅務和員工資料管理等功能。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
Deel
deel.com
Deel是一個全球人力資源平台，幫助企業合規地招聘、管理和支付全球員工和承包商。
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff是一款勞動力管理工具，提供時間追踪、活動監視和薪資整合等功能，幫助提高生產力和優化資源分配。
Melio
meliopayments.com
Melio是一個免費的供應商付款工具，簡化企業應付帳款流程，可通過銀行轉帳或信用卡支付賬單。
Remote
remote.com
Remote是一個一站式解決方案，管理和支付全球全職員工與合約工作者，包括薪資、獎勵和合規等。
Field Nation
fieldnation.com
Field Nation是一個將企業與熟練技術人員連接的實體服務市場，提供工作訂單管理和及時溝通的功能。
Contra
contra.com
Contra是一個網絡平台，提供獨立工作機會，使用戶能夠創建個人配置文件、展示技能，並靈活管理項目和合同。
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust 是一個人工智慧招聘平台，能快速匹配合格候選人並進行初步面試，幫助公司減少招聘時間與成本。
Warp
joinwarp.com
Warp是一個為創始人打造的現代工資、合規及福利平台，自動化處理所有州稅登記和合規事宜，免去登入政府網站的麻煩。
WorkMarket
workmarket.com
WorkMarket是一個管理獨立承包商和自由職業者的綜合平台，提供工人驗證、工作管理及自動付款等功能，幫助企業合規高效地擴展人力資源。
Worksome
worksome.com
Workome是一款全方位自由職業者管理工具，旨在簡化獨立承包商的招募、合規和付款流程，提升企業效率。
Tipalti
tipalti.com
Tipalti是一個自動化應付賬款及全球付款的平台，簡化企業的財務流程，提供發票處理、供應商管理等功能。
Veem
veem.com
Veem是一個全球支付平台，簡化企業在100個國家之間的付款流程，支持多種貨幣，是小型企業和自由職業者的理想選擇。
Justworks
justworks.com
Justworks是一個簡化人力資源任務的平台，提供薪資管理、福利、合規性支持、時間跟踪和HR工具。適合中小型企業使用。
Branch app
branchapp.com
Branch 應用程式幫助用戶管理財務，提供零手續費的銀行帳戶、即時工資存取及自動預算工具。
ServiceChannel
servicechannel.com
ServiceChannel是一個設施管理平台，用於管理維修和保養服務，包括承包商的採購、跟蹤和付款。
Avetta
avetta.com
Avetta是一個綜合的承包商風險管理平台，幫助企業管理供應商的安全性和工人能力，促進合規與效率。
TalentDesk
talentdesk.io
TalentDesk是一款自由職業者管理系統，用於管理及支付全球承包商和自由職業者，確保合規性並簡化流程。
Maestro
maestrocr.com
MaestroCR是一款簡化項目管理的工具，讓項目擁有者與解決方案提供者能在共同平台上跟蹤進度，並確保溝通透明。
Skuad
skuad.io
Skuad是一個全球人力資源管理平台，提供入職、工資管理和跨境支付服務，支持多國雇用與付款，簡化行政流程。
Cavalry
cavalryfreelancing.com
Cavalry 是一個市場與自由職業管理系統結合的平台，幫助公司和自由職業者更有效地尋找與合作。
Dots
dots.dev
Dots 是一個開發者友好的 API，幫助企業通過簡單的程式碼支付承包商的報酬，並處理支付及稅務事宜。
RemotePass
remotepass.com
RemotePass是一個全球化的遠程工作和薪資管理平台，簡化企業在150個國家對遠程團隊的招募、付款和管理流程。
Dwolla
dwolla.com
Dwolla是一個金融科技平台，提供安全的銀行轉帳解決方案，支持即時資金管理與交易整合，適合各類企業使用。
Useme
useme.com
Useme 是一個平台，幫助企業支付自由職業者並生成發票，簡化國際合作和交易管理，無需自由職業者擁有公司。
Multiplier
usemultiplier.com
乘數應用程式簡化跨國人力資源管理，包括招聘、薪資處理和合規管理，支持150多個國家的業務擴展。
Rymotely
rymotely.co
Rymotely 是一款商務管理軟體，幫助自由工作者、自雇人士和小型企業管理專案、提案、合約、發票、收入和支出。