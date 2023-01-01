RustDesk Web

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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

適合所有人的開源虛擬/遠端桌面基礎架構！ 遠端桌面軟體是開源 TeamViewer 的替代品，開箱即用，無需配置。您可以完全控制您的數據，而無需擔心安全性。您可以使用我們的公共集合/中繼伺服器，或自架，或編寫您自己的伺服器。

網站： rustdesk.com

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