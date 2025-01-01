替代項 - Route

AfterShip
aftership.com
AfterShip是一款提供全球600多家運輸公司的貨物自動跟踪服務的應用，旨在改善電子商務的購買後體驗。
Shippo
goshippo.com
Shippo是一個運輸管理平台，簡化和自動化企業的運輸過程，支持多運營商選擇並可自動化日常運輸任務。
ShipMonk
shipmonk.com
ShipMonk是一個專注於電子商務的訂單履行解決方案，提供物流、庫存管理及運輸跟踪服務，幫助企業提升運營效率。
LateShipment
lateshipment.com
LateShipment是一個雲端平台，幫助企業管理運輸，以提高交貨體驗、簡化退貨流程並降低運輸成本。
OrderProtection
orderprotection.com
訂單保護應用程式幫助品牌提供客戶支持，解決包裹丟失、損壞等運輸問題，確保客戶能快速獲得退款或重新寄送。
Corso
corso.com
Corso應用程式幫助DTC品牌以可持續方式管理購後體驗，提供碳足跡計算及綠色運輸保護服務，保障訂單防盜及損壞。
Cabrella
ecabrella.com
Cabrella是一款運輸保險應用程式，提供市場最佳價格，方便用戶快速提交索賠、獲取風險分析及監控交易。