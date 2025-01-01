替代項 - Rosslyn

SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。
Coupa
coupa.com
Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。
Source Intelligence
sourceintelligence.com
Source Intelligence 是一款提供產品合規、負責任採購、可持續性和供應鏈透明度解決方案的應用程式，支援多種行業和規範。
Team Procure
teamprocure.com
Team Procure是一款雲端採購軟體，幫助企業管理電子拍賣、投標收集、請求批准及訂單追蹤等流程。
SourceDay
sourceday.com
SourceDay 是供應鏈協作軟體，能自動化採購訂單變更，提供採購和供應商實時可見性，以維持供應連續性。
Zip
ziphq.com
Zip是一個整合的採購平台，幫助員工簡化購買請求流程，提升可見性與控制，有效管理業務支出。
TealBook
tealbook.com
TealBook是一個供應商數據平台，幫助企業自動收集、驗證和增強供應商數據，以提高採購效率和決策支持。
Informatica
informatica.com
Informatica是一個數據管理平台，幫助企業整合、管理和控制數據，提供智能化的自動化設施以提高數據質量和見解。
Avetta
avetta.com
Avetta是一個綜合的承包商風險管理平台，幫助企業管理供應商的安全性和工人能力，促進合規與效率。
Epicor
epicor.com
Epicor是一套模組化的企業資源計劃（ERP）軟件，專為管理財務、人力資源、供應鏈等業務流程而設計，支持多個行業。
MESH Works
meshworks.com
MESH Works 是雲端軟體，專為汽車製造業設計，整合供應鏈管理、品質管理和新產品開發等功能，提升協作效率。
Anvyl
anvyl.com
Anvyl是一個供應鏈管理平台，幫助品牌管理供應商、監控生產並追踪產品數據，從採購到交付，提升效率並降低成本。
Isometric Technologies
iso.io
Isometric Technologies 是一款貨運運輸效能管理軟體，簡化供應鏈中製造商、運輸提供商及第三方的數據對帳過程。
Tradeshift Platform
tradeshift.com
Tradeshift平台通過數字化運輸與物流業務，簡化供應鏈管理，提供自動發票處理及電子支付等功能。
Ignite
ignite.no
IGNITE是一個採購管理平台，簡化採購過程，提升供應商關係管理，並降低風險和成本。
Surefront
surefront.com
Surefront是一個雲端產品生命週期管理、產品信息管理和客戶關係管理的綜合平台，簡化零售商及供應商的產品開發和銷售流程。
Scoutbee
scoutbee.com
Scoutbee是一個供應商發現平台，幫助採購專業人員優化數據、做出更好採購決策，並快速找到全球新供應商。
Graphite Connect
graphiteconnect.com
Graphite Connect 提供快速且簡便的供應商入駐解決方案，確保數據準確並可安全整合至ERP系統。
Basware
basware.com
Basware應用程序是一個雲端平台，旨在簡化企業的電子發票和採購過程，提高交易效率和可見性。
Vroozi
vroozi.com
Vroozi是一個雲端採購與帳款自動化平台，幫助企業數位化採購流程，提高支出控制與效率。
Modern Dropship
moderndropship.com
Modern Dropship 是一款幫助零售商快速整合供應商並管理下單過程的應用，支持多平台和自動化訂單處理。
Supplier.io
supplier.io
供應商.io 是一個SaaS平台，幫助企業增強供應商多樣性和可持續性，提供供應商分析和採購管理工具。
Arkestro
arkestro.com
Arkestro是一個預測性採購編排平台，利用機器學習和行為科學優化採購過程，提高企業的成本效益和供應鏈效率。
SpotSource
spotsource.com
SpotSource是一個服務供應商管理平台，幫助企業尋找合適的合作夥伴並有效管理項目。
Promena
promena.net
Promena是一個綜合平台，提供電子採購、合同管理和供應商關係管理等功能，以簡化業務流程並提高運營效率。
Kodiak Hub
kodiakhub.com
Kodiak Hub 是一款供應商關係管理應用，幫助採購、生態永續及供應鏈專業人員更智能地尋找和評估供應商。
LightSource
lightsource.ai
LightSource 是全球增長最快的採購平台，已被 3000 多家公司在 100 多個國家使用，包括500強和2000強企業。
Taulia NA
taulia.com
Taulia NA是一個促進財務管理和供應鏈優化的平台，提供發票管理、自動支付和動態折扣等功能，以改善企業的現金流。
SupplierGATEWAY
suppliergateway.com
SupplierGateway是一款供應鏈管理軟件，簡化供應商登記、合規、績效跟踪等管理流程，助力企業提升效率和風險管控。
Wholesale CRM
vendrivecrm.com
批發CRM應用程式簡化亞馬遜批發業務，提供客戶管理、銷售跟踪及庫存管理等功能，幫助企業優化運營和決策。