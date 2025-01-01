替代項 - Rosslyn

SAP

SAP

sap.com

SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。

Coupa

Coupa

coupa.com

Coupa是一個支出管理平台，幫助企業簡化採購流程、增強供應商協作並提高財務可見性和控制權。

Source Intelligence

Source Intelligence

sourceintelligence.com

Source Intelligence 是一款提供產品合規、負責任採購、可持續性和供應鏈透明度解決方案的應用程式，支援多種行業和規範。

Team Procure

Team Procure

teamprocure.com

Team Procure是一款雲端採購軟體，幫助企業管理電子拍賣、投標收集、請求批准及訂單追蹤等流程。

SourceDay

SourceDay

sourceday.com

SourceDay 是供應鏈協作軟體，能自動化採購訂單變更，提供採購和供應商實時可見性，以維持供應連續性。

Zip

Zip

ziphq.com

Zip是一個整合的採購平台，幫助員工簡化購買請求流程，提升可見性與控制，有效管理業務支出。

TealBook

TealBook

tealbook.com

TealBook是一個供應商數據平台，幫助企業自動收集、驗證和增強供應商數據，以提高採購效率和決策支持。

Informatica

Informatica

informatica.com

Informatica是一個數據管理平台，幫助企業整合、管理和控制數據，提供智能化的自動化設施以提高數據質量和見解。

Avetta

Avetta

avetta.com

Avetta是一個綜合的承包商風險管理平台，幫助企業管理供應商的安全性和工人能力，促進合規與效率。

Epicor

Epicor

epicor.com

Epicor是一套模組化的企業資源計劃（ERP）軟件，專為管理財務、人力資源、供應鏈等業務流程而設計，支持多個行業。

MESH Works

MESH Works

meshworks.com

MESH Works 是雲端軟體，專為汽車製造業設計，整合供應鏈管理、品質管理和新產品開發等功能，提升協作效率。

Anvyl

Anvyl

anvyl.com

Anvyl是一個供應鏈管理平台，幫助品牌管理供應商、監控生產並追踪產品數據，從採購到交付，提升效率並降低成本。

Isometric Technologies

Isometric Technologies

iso.io

Isometric Technologies 是一款貨運運輸效能管理軟體，簡化供應鏈中製造商、運輸提供商及第三方的數據對帳過程。

Tradeshift Platform

Tradeshift Platform

tradeshift.com

Tradeshift平台通過數字化運輸與物流業務，簡化供應鏈管理，提供自動發票處理及電子支付等功能。

Ignite

Ignite

ignite.no

IGNITE是一個採購管理平台，簡化採購過程，提升供應商關係管理，並降低風險和成本。

Surefront

Surefront

surefront.com

Surefront是一個雲端產品生命週期管理、產品信息管理和客戶關係管理的綜合平台，簡化零售商及供應商的產品開發和銷售流程。

Scoutbee

Scoutbee

scoutbee.com

Scoutbee是一個供應商發現平台，幫助採購專業人員優化數據、做出更好採購決策，並快速找到全球新供應商。

Graphite Connect

Graphite Connect

graphiteconnect.com

Graphite Connect 提供快速且簡便的供應商入駐解決方案，確保數據準確並可安全整合至ERP系統。

Basware

Basware

basware.com

Basware應用程序是一個雲端平台，旨在簡化企業的電子發票和採購過程，提高交易效率和可見性。

Vroozi

Vroozi

vroozi.com

Vroozi是一個雲端採購與帳款自動化平台，幫助企業數位化採購流程，提高支出控制與效率。

Modern Dropship

Modern Dropship

moderndropship.com

Modern Dropship 是一款幫助零售商快速整合供應商並管理下單過程的應用，支持多平台和自動化訂單處理。

Supplier.io

Supplier.io

supplier.io

供應商.io 是一個SaaS平台，幫助企業增強供應商多樣性和可持續性，提供供應商分析和採購管理工具。

Arkestro

Arkestro

arkestro.com

Arkestro是一個預測性採購編排平台，利用機器學習和行為科學優化採購過程，提高企業的成本效益和供應鏈效率。

SpotSource

SpotSource

spotsource.com

SpotSource是一個服務供應商管理平台，幫助企業尋找合適的合作夥伴並有效管理項目。

Promena

Promena

promena.net

Promena是一個綜合平台，提供電子採購、合同管理和供應商關係管理等功能，以簡化業務流程並提高運營效率。

Kodiak Hub

Kodiak Hub

kodiakhub.com

Kodiak Hub 是一款供應商關係管理應用，幫助採購、生態永續及供應鏈專業人員更智能地尋找和評估供應商。

LightSource

LightSource

lightsource.ai

LightSource 是全球增長最快的採購平台，已被 3000 多家公司在 100 多個國家使用，包括500強和2000強企業。

Taulia NA

Taulia NA

taulia.com

Taulia NA是一個促進財務管理和供應鏈優化的平台，提供發票管理、自動支付和動態折扣等功能，以改善企業的現金流。

SupplierGATEWAY

SupplierGATEWAY

suppliergateway.com

SupplierGateway是一款供應鏈管理軟件，簡化供應商登記、合規、績效跟踪等管理流程，助力企業提升效率和風險管控。

Wholesale CRM

Wholesale CRM

vendrivecrm.com

批發CRM應用程式簡化亞馬遜批發業務，提供客戶管理、銷售跟踪及庫存管理等功能，幫助企業優化運營和決策。

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