ROAST 是一項提供數據驅動的回饋和專家建議的服務，可幫助用戶改善 Tinder、Bumble 和 Hinge 等應用程式上的約會資料。目標是透過優化用戶的個人資料，幫助用戶將匹配度提高 10 倍並找到更好的匹配。

Roast是一個約會應用程序配置文件優化平台，旨在幫助單身人士增強其在線約會的影響力。它通過提供個性化的反饋和見解提供了一種全面的方法來改善約會概況。用戶可以進行簡短的測驗，以幫助對反饋定制其特定需求和目標。完成測驗後，用戶可以上傳照片或鏈接現有的約會配置文件進行分析。

該平台使用AI技術，對數千張由約會專家評為的圖像進行了培訓，可以分析並提供可行的提示，以便在哪些照片上最有效，以及原因。這有助於用戶優化其配置文件以獲得更好的匹配。此外，烤肉還提供有關創建有效的BIOS和消息傳遞策略的專家評論和指導。該平台旨在通過幫助用戶真實地展示自己並吸引志趣相投的人來滿足各種約會目標，包括休閒關係和更嚴重的聯繫。

烤肉的目的是通過專注於質量而不是數量來為用戶提供更明智的在線約會方法。它強調了誠實和清晰度在個人資料中的重要性，以確保用戶可以與具有相似意圖和興趣的其他人建立聯繫。通過提供詳細的反饋和專家建議，Roast可以幫助用戶完善其約會資料，以增加成功比賽的機會。

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網站： roast.dating

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