替代項 - RedTeam

Matterport
matterport.com
Matterport應用程序使用3D攝像頭和虛擬旅遊軟體，幫助用戶將物理空間轉換為互動的3D模型，進行虛擬旅行和數據共享。
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam是一款專為承包商設計的應用，通過照片捕捉和組織項目資訊，便於團隊合作及與客戶分享進度。
Buildertrend
buildertrend.com
Buildertrend是一款專為房屋建築、改建和專業承包商設計的建築項目管理軟件，提供專案協作、財務跟蹤和客戶關係管理等功能。
JobNimbus
jobnimbus.com
JobNimbus是一款雲端綜合管理軟體，專為屋頂、建築及家庭服務行業設計，提供CRM、項目管理和文檔管理功能。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一個數字平台，提供工具以進行檢查、安全審核和風險評估，幫助提高工作場所的安全性與效率。
Contractor Foreman
contractorforeman.com
承包商工頭是一款經濟實惠的建築項目管理軟件，提供估算、排程、記錄等功能，適合中小型承包商使用。支持多設備訪問與各種行業。
Houzz Pro
houzz.com
Houzz Pro是一款綜合業務管理工具，專為室內設計師及家庭專業人員設計，提供項目管理和客戶溝通功能。
Procore
procore.com
Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire是一款全方位的工地管理軟件，促進現場與辦公室的即時信息共享，提升建築團隊的協作和效率。
Dashpivot
sitemate.com
Dashpivot是一種數字工具，用於簡化建築和工程行業的工作流程，管理文檔及表單，提升生產效率。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。
Kraaft
kraaft.co
Kraaft是一款即時通訊應用，專為現場團隊設計，簡單易用，能有效組織工作資訊並提供報告與檔案管理。
Knowify
knowify.com
Knowify 是專為商業分包商及住宅翻修公司設計的建築管理應用程式，提供項目管理、成本控制及財務整合功能。
PlanHub
planhub.com
PlanHub 是一個集中式的項目規劃和報價系統，專為總承包商和分包商設計，提供項目發現、投標管理和文檔控制功能。
Sage Intacct
intacct.com
Sage Intacct是一個雲端財務管理平台，提供多種會計應用，支援各行業的財務流程與報告，並提升企業管理效率。
VisiLean
visilean.com
VisiLean是一款雲端建築管理軟體，支持團隊協作、實時更新和數據分析，幫助簡化建設項目管理。
OpenSpace
openspace.ai
OpenSpace是一款現實捕捉軟體，幫助建築業者輕鬆記錄和分析施工現場的進展，提供數字化建設紀錄。
Acumatica
acumatica.com
Acumatica是一款基於雲的企業資源計劃（ERP）軟件，幫助中小型企業管理財務、庫存及客戶關係等業務功能。
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems是一款建築軟體，提供項目管理、報告、安全管理和圖紙訪問等功能，幫助建築團隊提升協作與生產力。
BuildingConnected
buildingconnected.com
BuildingConnected是一款基於網頁的軟體，簡化建築投標管理，促進業主與承包商之間的合作與溝通。
Raken
rakenapp.com
Raken是一款現場管理應用，實時收集項目數據，簡化施工文檔和跟踪，促進遠程協作，並提高項目效率和安全管理。
Albiware
albiware.com
Albiware是一款綜合應用，旨在簡化業務流程，提供工作流自動化、數據分析及協作工具以提升效率。
Revizto
revizto.com
Revizto是一個即時問題追蹤軟體，專為建築、工程和施工領域設計，重點在於BIM協作和項目協調。
ProjectManager
projectmanager.com
ProjectManager是一款項目管理軟體，提供計劃、資源管理、時間追蹤等功能，幫助團隊有效協作與管理項目。
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar是一個數位平台，用於建築和房地產項目的文件管理、任務協作和即時溝通，幫助提高項目效率與質量。
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct是一款綜合建築管理軟件，整合項目管理、客戶關係管理及會計功能，提升建築業務的運作效率和客戶滿意度。
BuildPro
hyphensolutions.com
BuildPro是一個線上即時施工排程應用程式，提供協作和供應鏈管理，幫助建築商與供應商溝通材料交付和工人安排。
WorkMax
workmax.com
WorkMax是一款雲端的建築項目成本管理應用，提供實時時間跟蹤、資產管理及薪資整合功能，旨在提高效率和生產力。
Fieldly
fieldly.com
Fieldly是一款專為建築和安裝專業人員設計的數位項目管理工具，提供任務管理、日程安排和報告功能以簡化現場操作。
BrickControl
brickcontrol.com
BrickControl 是專為建築行業設計的雲端ERP軟體，管理建築項目、財務運營及資源分配，適用於各種規模的企業。