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RecRight 透過直覺、一體化的影片招募工具將招募帶入 21 世紀。您可以在招募工具中宣布空缺職位、接收申請並對候選人進行評分。錄製的視訊面試使您有可能看到申請背後的人員並僱用點擊的人。畢竟，招募是關於人際互動的，而不是筆、紙和不露面的申請。
網站： recright.com
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