替代項 - Quizplus

Quizlet
quizlet.com
Quizlet是一款網上學習應用，幫助學生通過抽認卡和學習遊戲學習科學，並支持個性化學習和合作。
Desmos Calculator
desmos.com
Desmos計算器是一個多功能的數學工具，允許用戶繪製圖形、進行統計分析和可視化數據關係。
StuDocu
studocu.com
StudoCu是一個在線學習平台，提供全球學生創建的學習資源，用戶可以組織文件並向同學和專家請教問題。
SciSpace
scispace.com
SciSpace是一款AI研究助理，幫助用戶快速分析PDF文獻、提取重點並協助學術寫作。
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Desmos科學計算器是一款免費的在線計算工具，支持複雜數學操作如百分比、分數、指數、對數和統計計算。
Quizizz
quizizz.com
Quizizz是一個互動學習平台，讓用戶可隨時隨地進行自學或參加小組測驗，支援各種問題類型並提供即時反饋。
Brainscape
brainscape.com
Brainscape 是一款抽認卡應用，通过自适应算法和间隔重复，帮助用户提升学习效率和记忆持久性。
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
BYJU'S考試準備是一個數位學習平台，幫助學生為各類競爭考試準備，提供視頻課程、練習測試、當前事務和定制學習計劃。
BYJU'S
byjus.com
BYJU’S是一個線上學習應用程序，透過視頻課程和個性化指導，幫助學生深入學習與理解各種概念。
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create 讓用戶創建和分享基於測驗的遊戲，適用於多種環境，支持AI生成問題和翻譯，增強參與感與學習互動。
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter是一款互動型演示應用，使用者可透過問卷和即時反饋提高與觀眾的互動，使會議和訓練更加有效。
Brainly
brainly.com
Brainly是一個學習平台，讓學生提問作業問題，並從其他同學快速獲得解答和幫助。
Course Hero
coursehero.com
課程英雄是一個在線學習平台，提供超過2000萬份學習資源，幫助學生和教育者學習各科目，並提供輔導服務。
Cram
cram.com
Cram是一個在線抽認卡平台，用戶可以創建、學習和分享抽認卡，促進各種主題的學習。
Numerade
numerade.com
Numerade是一個教育平台，提供步驟解答、視訊教學，幫助學生解決科學、數學和經濟問題。
Quizgecko
quizgecko.com
Quizgecko是一個AI驅動的平台，讓用戶自動生成測驗和抽認卡，支持各種問題類型，並優化學習效果。
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle是一個教育工具，讓教師將視頻轉換為互動課程，通過測驗和評論增強學習體驗。
Studypool
studypool.com
Studypool是一個在線教育平台，提供24/7的作業輔導和各類學習資源，幫助學生提高學習成績。
Wakelet
wakelet.com
Wakelet是一個多功能平台，幫助用戶收集、組織和分享重要的網絡內容，如視頻、文章和社交媒體帖子。
Gurully
gurully.com
Gurully是一款為PTE、IELTS、DUOLINGO和CELPIP考試提供模擬測試和學習資源的綜合應用，幫助用戶提高英語能力。
Study Stack
studystack.com
研究堆棧是一個教育應用，使用抽認卡與遊戲來幫助學生有趣地學習和分享知識。
Paperclips
paperclips.app
Paperclips 是一款 AI 工具，利用 ChatGPT 從 PDF 課程筆記生成高品質的抽認卡，支持多種平台輸出，方便學生學習準備考試。
Magoosh
magoosh.com
Magoosh是一款在線學習應用，幫助學生準備GRE、GMAT、SAT和TOEFL，提供視頻課程、練習題和進度跟踪功能。
Shiken
shiken.ai
Shiken.ai 是一個微學習平台，利用人工智慧提供互動式教育內容，包括測驗、課程和閃卡，並支援個性化學習體驗及內容創建。
Nagwa
nagwa.com
Nagwa是一個K-12教育平台，提供數位數學、化學和物理內容，符合課程要求，並且免費提供。
GoConqr
goconqr.com
GoConqr是一個學習平台，幫助學生和教師創建、分享和存取學習資源，包括思維地圖、測驗和流程圖，促進協作與學習管理。
Newsela
newsela.com
Newsela 是一個教育平台，提供各年級學生多元的學習內容，支援不同程度的閱讀，並整合數位資源以加強教學。
Studytracks
studytracks.fr
Studytracks 是一款考試準備應用程式，將核心課程內容編排成音樂，幫助學生快速學習與回憶資訊，適用於 A、AS、GCSE 和 SAT 的考生。
QuizRise
quizrise.com
QuizRise是一個利用AI生成測驗的教育工具，支持多種題型，允許用戶定制和共享內容，適合自學和課堂使用。
DreamBox
dreambox.com
DreamBox是一個個性化的學習平台，提供數學和閱讀課程，適應學生需要，支持教師監控學生進展。