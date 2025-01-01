替代項 - Quilgo

Honorlock
honorlock.com
Honorlock是一款在線監考應用，結合AI和實時監考，確保考試的安全性和完整性，並提供靈活的遠程評估解決方案。
Gurully
gurully.com
Gurully是一款為PTE、IELTS、DUOLINGO和CELPIP考試提供模擬測試和學習資源的綜合應用，幫助用戶提高英語能力。
OpExams
opexams.com
OpExams是一個簡化創建、管理、評分考試的平台，並提供學生表現分析工具，適用於各種教育環境。
ExamRoom.AI
examroom.ai
ExamRoom.AI是一個在線監管平台，確保遠程評估的安全性和完整性，結合AI技術和人類監督。
Digiexam
digiexam.com
Digiexam是一個在線考試平台，用於創建、管理和評分考試，支持各種問題格式，確保考試安全與完整性。
SpeedExam
speedexam.net
SpeedExam是一款在線考試軟件，提供監管、安全和實時互動功能，以確保評估的完整性和安全性。
HireMee
hiremee.co.in
HireMee是一個虛擬入學考試平台，提供AI監考機制，並可由專家設計考試，擁有多樣的題庫選擇。
SwiftAssess
swiftassess.com
SwiftAssess 是一個全面的評估管理平台，適用於 K-12 和高等教育，能管理各類評估的創建、實施和追蹤。
Prepry
prepry.com
Prepry 是一款針對超聲波和放射學專業人員的考試準備應用，提供學習工具和資源，幫助考生通過 ARDMS、ARRT 和 CCI 認證考試。