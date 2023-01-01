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在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

無需切換瀏覽器，即可輕鬆管理與切換多個帳戶和應用程式。

將 Web 應用程式附加至功能表列 (匣) 中，即可透過鍵盤快速鍵來加以存取。

可將應用程式設為預設的電子郵件用戶端，還能安排視窗、控制通知等！

離開辦公桌時，可使用密碼或 Touch ID 來鎖定應用程式。

封鎖廣告，阻止追蹤程式存取您的個人資料，並提升網站速度。

使用人工智慧驅動的 Quick Creator 改造您的部落格和登陸頁面。 Quick Creator 是一款終極行銷工具，可在幾分鐘內建立 SEO 優化的部落格頁面和高轉換率登陸頁面。 憑藉其逐步寫作嚮導、不同的部落格文章樣式和模板，Quick Creator 將您的內容提升到一個新的水平。 使用我們的富文本編輯器編輯人工智慧創建的內容並親自查看結果。

網站： quickcreator.io

免責聲明：WebCatalog 與 Quick Creator 並無任何相互隸屬、關聯、授權或認可之關係，亦非彼此的正式合作夥伴。所有產品名稱、標誌及品牌均為各自所有者的財產。

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