替代項 - Qodana Cloud

Codacy

Codacy

codacy.com

Codacy是一個代碼審核工具，通過自動分析提高代碼質量，支持多種編程語言，並可與流行開發平台整合。

SonarCloud

SonarCloud

sonarcloud.io

SonarCloud是一個雲端平台，提供代碼質量和安全性分析，支持多種編程語言，並與版本控制和CI/CD工具整合。

Codecov

Codecov

codecov.io

Codecov是一款代碼覆蓋率工具，幫助開發人員識別未測試的代碼並生成報告以改善測試策略。

DeepSource

DeepSource

deepsource.com

DeepSource是一款代碼健康平台，透過靜態分析和AI自動檢查代碼問題，幫助開發團隊提高代碼質量和安全性。

Semgrep

Semgrep

semgrep.dev

Semgrep是一款可自定義的應用安全平台，能快速掃描代碼中安全問題，並與開發流程無縫整合，提升應用程序安全性。

Embold

Embold

embold.io

Embold是一款代碼質量分析工具，幫助開發人員識別和解決關鍵代碼問題，提高軟件可維護性和質量。

Typo

Typo

typoapp.io

Typo是一款AI驅動的軟體交付管理平台，提供即時的SDLC可見性、自動化代碼審查和開發者體驗洞察，幫助開發團隊提高效率。

The Code Registry

The Code Registry

thecoderegistry.com

代碼註冊表是一個AI驅動的平台，提供代碼管理、安全性分析和優化工具，幫助企業評估和改善其軟件資產。

Code Climate Quality

Code Climate Quality

codeclimate.com

代碼氣候質量是分析及提升代碼質量的工具，提供自動代碼評論及監測code健康狀況，幫助開發團隊改善代碼庫。

CodeScan

CodeScan

codescan.io

CodeScan Shield 透過自動化模組進行程式碼分析和組織合規性治理，確保 Salesforce 環境中的程式碼質量與安全性。

OverOps

OverOps

overops.com

OverOps 是一款實時錯誤分析工具，幫助開發人員快速識別和解決複雜後端應用的問題，提升軟件可靠性和性能。

CodeScene

CodeScene

codescene.com

CodeScene 是一款代碼分析和可視化工具，幫助團隊識別技術債務、提高代碼質量及生產力，支援多種編程語言和主要的 GIT 平台。

SourceLevel

SourceLevel

sourcelevel.io

SourceLevel 是一個 SaaS 平台，提供代碼分析和自動化代碼檢查，幫助開發團隊優化軟件開發流程，提高效率和代碼質量。

GuardRails

GuardRails

guardrails.io

GuardRails是一個端對端的安全平台，幫助安全和開發團隊檢測漏洞並提供即時修復建議，以提高應用程式的安全性。

Hubbl Diagnostics

Hubbl Diagnostics

hubbl.com

Hubbl Diagnostics是一款AI驅動的平台，幫助組織監控性能及安全，優化流程，並提供可行的見解以提升Salesforce使用效率。

產品

探索

技術支援

公司

法律資訊

© 2025 WebCatalog, Inc.