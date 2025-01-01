替代項 - Qodana Cloud

Codacy
codacy.com
Codacy是一個代碼審核工具，通過自動分析提高代碼質量，支持多種編程語言，並可與流行開發平台整合。
SonarCloud
sonarcloud.io
SonarCloud是一個雲端平台，提供代碼質量和安全性分析，支持多種編程語言，並與版本控制和CI/CD工具整合。
Codecov
codecov.io
Codecov是一款代碼覆蓋率工具，幫助開發人員識別未測試的代碼並生成報告以改善測試策略。
DeepSource
deepsource.com
DeepSource是一款代碼健康平台，透過靜態分析和AI自動檢查代碼問題，幫助開發團隊提高代碼質量和安全性。
Semgrep
semgrep.dev
Semgrep是一款可自定義的應用安全平台，能快速掃描代碼中安全問題，並與開發流程無縫整合，提升應用程序安全性。
Embold
embold.io
Embold是一款代碼質量分析工具，幫助開發人員識別和解決關鍵代碼問題，提高軟件可維護性和質量。
Typo
typoapp.io
Typo是一款AI驅動的軟體交付管理平台，提供即時的SDLC可見性、自動化代碼審查和開發者體驗洞察，幫助開發團隊提高效率。
The Code Registry
thecoderegistry.com
代碼註冊表是一個AI驅動的平台，提供代碼管理、安全性分析和優化工具，幫助企業評估和改善其軟件資產。
Code Climate Quality
codeclimate.com
代碼氣候質量是分析及提升代碼質量的工具，提供自動代碼評論及監測code健康狀況，幫助開發團隊改善代碼庫。
CodeScan
codescan.io
CodeScan Shield 透過自動化模組進行程式碼分析和組織合規性治理，確保 Salesforce 環境中的程式碼質量與安全性。
OverOps
overops.com
OverOps 是一款實時錯誤分析工具，幫助開發人員快速識別和解決複雜後端應用的問題，提升軟件可靠性和性能。
CodeScene
codescene.com
CodeScene 是一款代碼分析和可視化工具，幫助團隊識別技術債務、提高代碼質量及生產力，支援多種編程語言和主要的 GIT 平台。
SourceLevel
sourcelevel.io
SourceLevel 是一個 SaaS 平台，提供代碼分析和自動化代碼檢查，幫助開發團隊優化軟件開發流程，提高效率和代碼質量。
GuardRails
guardrails.io
GuardRails是一個端對端的安全平台，幫助安全和開發團隊檢測漏洞並提供即時修復建議，以提高應用程式的安全性。
Hubbl Diagnostics
hubbl.com
Hubbl Diagnostics是一款AI驅動的平台，幫助組織監控性能及安全，優化流程，並提供可行的見解以提升Salesforce使用效率。