QA Wolf 在短短 4 個月內為 80% 的用戶流建立了自動化的端到端測試，每天 24 小時維護它們，並在我們的基礎設施上提供無限的平行測試運行。我們是否提到我們保證零剝落？我們也這樣做。從為期 90 天的試點開始，其中包括：全面的測試計劃、您可以保留的用開源 Playwright 編寫的自動化測試，以及在您選擇的環境上無限運行的測試。這是一個有用的列表，列出了您開箱即用的所有內容 - 無論是 100 次測試還是 100,000 次測試。 • 80% 用戶流的端對端測試在 4 個月內自動化。測試是用開源 Playwright 編寫的，您可以下載該軟體，因此不存在供應商鎖定。 • AAA 框架中的詳細測試矩陣與摘要。 • 在您選擇的任何環境上執行無限的平行測試。 • 我們託管和維護的100% 並行運作基礎架構。 • 24 小時維護片狀和破損的測試。 • 保證結果100% 可靠－零剝落。 • 透過您的訊息應用程式並作為錯誤通知單發送經過人工驗證的錯誤報告。 • CI/CD 與您的部署管道和問題追蹤器整合。 • 24 小時與 QA Wolf 的全職 QA 工程師聯繫。 ....這是您一直想要的 QA 解決方案。

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