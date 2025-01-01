替代項 - PureDome

OpenVPN
openvpn.net
OpenVPN是一款全面的SSL VPN解決方案，支持多平台，提供安全的遠端連接和靈活的VPN配置，適合個人及商業使用。
Google Cloud Platform
google.com
Google Cloud Platform（GCP）提供雲計算服務，包括計算、數據存儲、數據分析及機器學習，幫助用戶構建和擴展應用程序。
UTunnel Console
utunnel.io
UTunnel控制台是一款管理和保護網絡連接的工具，提供VPN和零信任網絡訪問的解決方案，適合企業使用。
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一種管理工具，幫助組織控制對應用程序的訪問，定義策略並強制執行設備健康檢查。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
NordLayer
nordlayer.com
NordLayer是一款適用於企業的網絡安全解決方案，提供安全的遠程訪問和支持多種身份驗證方法，旨在增強企業的網絡保護。
VMware
vmware.com
VMware是一個統一管理虛擬化環境的軟體平台，支持混合雲部署，提供計算、存儲和網路基礎設施的有效管理。
CyberArk
cyberark.com
CyberArk是一個身份安全與訪問管理平台，專注於保護人員及機器的身份，防範網絡威脅。
Citrix Cloud
citrix.com
Citrix Cloud是一個平台，允許安全地管理和部署虛擬應用程序及桌面，提供跨設備的無縫訪問和集中管理功能。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
Zscaler
zscaler.com
Zscaler是一個雲端安全平台，提供安全的網路連接與應用訪問，保護用戶和資料免受網路攻擊。
Twingate
twingate.com
Twingate是一款安全的遠端訪問解決方案，允許用戶安全地訪問內部應用程序與資源，無需傳統VPN。
iboss
iboss.com
iboss是一個雲安全平台，提供安全的網路訪問和保護，集成可進行網路過濾、流量掃描及數據保護等功能。
Broadcom
broadcom.com
Broadcom應用程序提供用戶安全訪問Broadcom的半導體和基礎架構軟件解決方案，簡化網絡和數據中心管理。
FerrumGate
ferrumgate.com
FerrumGate是一個開源零信任訪問項目，可用於安全遠程訪問、VPN替代、雲安全、特權訪問管理及端點安全等功能。
ZeroGate
zerogate.com
ZeroGate是一個雲端安全遠端存取平台，無需VPN，依據政策控制存取，幫助企業管理應用程式的安全性。
Pomerium
pomerium.com
Pomerium是一款零信任反向代理工具，幫助企業安全管理應用訪問，支持身份驗證和訪問控制，無需VPN。
GoodAccess
goodaccess.com
GoodAccess是一種ZTNA服務，提供安全的遠程訪問，允許用戶控制訪問權限，支持多種設備並保障數據安全。
Ivanti
ivanti.com
Ivanti是一款整合平台，用於管理和保護數字環境，提升員工的數字體驗並確保數據安全。
SecureAuth
secureauth.com
SecureAuth是一款身份和訪問管理解決方案，提供自適應身份驗證和多因素驗證，保護組織的數字資產，確保安全訪問。
Check Point
checkpoint.com
Check Point應用程式提供全面的網絡安全解決方案，保護組織免受各類網絡威脅，并支持高效的安全管理。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
Timus Networks
timusnetworks.com
Timus 是一款雲端的 SASE 和零信任網路安全解決方案，取代 VPN，旨在簡化安全連接和保護。專為托管服務提供商設計。
SecureW2
securew2.com
SecureW2是一個無密碼安全平台，提供雲端PKI、RADIUS驗證和設備入網服務，增強組織的網絡安全和訪問控制。
Cato Networks
catonetworks.com
Cato Networks是一個雲端平台，提供安全的網絡接入和管理工具，包括SD-WAN、VPN、高級威脅保護和數字體驗監視功能。
Axis Security
axissecurity.com
Axis Security是一個雲端安全平台，提供基於零信任的應用程序和服務遠程訪問，減少對VPN的依賴。
Cyolo
cyolo.io
Cyolo應用提供安全的遠程特權訪問解決方案，支持人類和非人類身份在敏感環境中安全連接和操作。
Palo Alto Networks
paloaltonetworks.com
Palo Alto Networks提供全面的網絡安全解決方案，保護網絡、雲工作負載和混合工作環境，並支援安全服務與教育。
NetScaler
netscaler.com
NetScaler是一款應用程序交付控制器，提供安全、高效的應用交付與管理，支持多雲和本地環境。
ABSOLUTE SECURITY
absolute.com
Absolute Secure Access 提供安全的網絡連接，支持用戶通過加密和訪問控制安全訪問公共雲、私有數據中心和本地資源。