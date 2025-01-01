替代項 - Prewrite

StudioBinder

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studiobinder.com

StudioBinder是一款網頁式電影製作管理軟體，提供專業劇本撰寫、場景視覺化、排程與人員管理等功能。

WriterDuet

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WriterDuet是一款雲端編劇軟件，支持多用戶同時協作，提供AI建議，方便編劇創作和腳本開發。

Celtx

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Celtx是一款為編劇和電影製片人提供的綜合平台，支持劇本創作、計畫和管理製作流程，並促進團隊協作。

MakeStoryBoard

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MakeStoryboard是一款線上故事板創作軟體，使用者可以快速輕鬆地創建、分享故事板，支持多種功能以幫助計劃和組織內容。

Plottr

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Plottr是一款幫助作家組織和構建故事的工具，支持場景、情節和角色管理，方便可視化和調整敘事元素。

Boords

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Boords是一個協作故事板工具，幫助團隊快速創建和管理專業故事板，便於可視化和組織創意項目。

Filmustage

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Filmustage是一款AI驅動的工具，可自動分析劇本並生成結構化的分解，支持多種格式並可導出預算和排程結果。

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