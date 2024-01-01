PresentationGPT 是一款人工智慧驅動的簡報產生器，可在幾秒鐘內創建高品質的簡報。它使用 GPT-4，這是最先進的語言生成模型，可為其 AI 演算法提供動力並產生令人印象深刻的簡報。 該工具旨在與 PowerPoint 和 Google Slides 無縫協作，讓使用者輕鬆下載和編輯簡報。 PresentationGPT 具有各種主題和設計模板，可用於製作引人入勝且詳細的演示文稿，讓觀眾留下持久的印象。 此外，該工具還提供免費計劃，其中包括無限簡報、基本設計範本以及用於 PowerPoint 和 Google 投影片的高品質、可編輯文件格式等功能。 還有一個按下載付費計劃，價格為 4.99 美元，允許用戶每次下載一次性付費即可存取類似功能。 PresentationGPT 具有簡單透明的定價結構，無需隱藏費用、訂閱或註冊。 用戶可以免費存取他們的演示文稿，並且只需在下載時付費。該工具因其簡單性、透明度以及立即生成高品質可自訂簡報的能力而受到用戶的好評。 對於任何尋求高效且有效的方式來開發令人驚嘆的簡報而無需花費大量時間進行設計和格式化的人來說，PresentationGPT 是一個理想的工具。

網站： presentationgpt.com

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