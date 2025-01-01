替代項 - PortPro

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。

Motive

Motive

gomotive.com

動機是一款綜合車隊管理應用，幫助企業提高安全性、效率和合規性，並管理車輛、設備和支出。

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara是一個集成的平台，用於車隊管理，提供GPS跟踪、燃油管理和安全工具，幫助企業提高運營效率和安全性。

Trimble Connect

Trimble Connect

connect.trimble.com

Trimble Connect是一個雲端協作平台，支援數據同步與即時共享，幫助項目參與者協調與管理建築資訊建模項目。

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Fleet Complete是一款車隊管理應用程序，提供實時追蹤、駕駛行為監控、調度和維護管理，幫助企業提升效率和合規性。

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me是一款路線規劃應用，幫助企業優化卡車路由和導航，提升效率並支持實時GPS跟踪。

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx是一款基於AI的貨運自動化平台，幫助物流相關方數位化操作並提供實時見解。

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio是一款現代化的車隊管理應用程式，簡化車輛、設備和駕駛員的管理，並提供實時跟踪和數據分析功能。

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar是一款車隊管理應用，提供實時GPS跟踪、駕駛員管理及路線優化，幫助企業提高運營效率和降低成本。

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack是一款基於雲的交付管理軟件，提供實時跟踪、電子交付證明和路線優化，幫助企業提高物流效率和客戶滿意度。

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan是一個交付管理平台，幫助企業簡化物流運營，實現任務自動化、路線優化及實時追蹤。

Turvo

Turvo

turvo.com

Turvo是一個基於雲的運輸管理系統，專為供應鏈設計，連接托運人和物流服務商，提高運營效率和可見性。

Cargobase

Cargobase

cargobase.com

Cargobase是一款基於雲端的運輸管理系統，旨在簡化物流流程，提供貨運管理、實時可見性及效率提升。

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Rand McNally應用程序提供車輛和設備追蹤、駕駛日誌管理及合規性工具，幫助車隊優化運營及提高效率。

SuperProcure

SuperProcure

superprocure.com

SuperProcure 是一個先進的物流管理系統，支援多企業協作，幫助各類型企業自動化和優化其端到端物流流程。

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum IoT是一個雲端平台，透過GPS設備追蹤企業車隊、設備和工人的運營及成本，提升效率與利潤，無需手動數據輸入。

Shipwell

Shipwell

shipwell.com

Shipwell是一個綜合運輸管理平台，幫助企業簡化運輸運營、降低成本並提高運作效率，支持多種運輸模式的管理與可見性。

Transvirtual

Transvirtual

transvirtual.com

TransVirtual是一款基於雲的物流管理應用，提供實時跟踪、路線優化和數字交付證明，幫助企業提高運營效率和客戶滿意度。

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon是一個雲端物流平台，提供實時跟蹤、預測分析及自動警報功能，簡化供應鏈管理，提升運營效率。

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo路線規劃器是一款專為車隊經理設計的應用，能夠簡化路線管理、實時追蹤司機，優化配送路線。

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet是一個本地交付管理平台，幫助企業簡化交付流程，提供駕駛員應用程序、調度儀表板和實時跟踪功能。

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior是一款路線優化工具，幫助調度員和駕駛員簡化路線管理，提供實時交通更新及自定義路由選項。

GoComet

GoComet

gocomet.com

GoComet是一個自動化的物流可見性平台，提供實時運輸跟蹤，簡化全球企業的物流管理和成本優化。

LocoNav

LocoNav

loconav.com

LocoNav是一個車隊管理平台，提供GPS跟踪、視頻監控、燃料監測等功能，以提高運營效率和安全性，降低成本。

Rose Rocket

Rose Rocket

roserocket.com

Rose Rocket是一款運輸管理軟體，幫助貨運公司簡化和自動化物流運營，提供實時跟蹤、報價、發票管理等功能。

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO是一款車隊管理應用，提供實時GPS追蹤、車輛檢查和報告功能，以協助企業遵守法規並提高運營效率。

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet是一款車隊管理應用，幫助企業進行維護管理、燃油效率追蹤與安全合規，簡化流程並提升效率。

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD是一款提供單一控制面板的最後一英里物流管理應用，優化路線、生成運送標籤、減少通話與作業文件。

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga是一款車隊管理應用，提供實時GPS跟踪、駕駛員行為監控和數據分析，以提高安全性和運營效率。

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys是一款基於雲的運輸管理系統，幫助用戶無縫管理車隊、調度及會計，提升物流業務的效率與協同運作。

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