Plobal Apps是針對Shopify商店的移動應用程式建構器，幫助企業創建本機應用，增加銷售及客戶參與。

在擁有多種強化功能的視窗中不受干擾地執行應用程式。

使用 WebCatalog Desktop 上「Plobal Apps」的 Mac、Windows 版傳統型應用程式來改善您的體驗。

Plobal Apps 是一個由人工智慧驅動的綜合性行動商務平台，使線上商店能夠使用完全原生的行動應用程式擴大行動收入、提高轉換率並提高保留率。我們相信利用人工智慧、機器學習、語音報告等尖端技術實現整個行動商務的自動化。

Plobal Apps是專門為Shopify商店設計的全面移動應用程序構建器，使企業能夠創建本機移動應用程序，從而增強客戶參與度並推動銷售。該應用程序提供了無代碼，拖放接口，使用戶無需廣泛的技術專長就可以訪問它。關鍵功能包括發送自動推送通知的能力，這些通知可用於促進Flash銷售，新產品或獨家報價。此外，Plobal Apps支持精簡結帳流程的Apple Pay集成，並允許進行多貨幣交易，以適應全球客戶群。

該應用程序還包括AI驅動的產品建議，通過向客戶建議相關產品來幫助企業增加訂單價值和收入。此外，它為佈局和橫幅提供了自定義選項，使企業可以個性化用戶體驗並改善參與度。 Plobal應用程序支持無限數量的產品和類別，使其適合各種規模的企業。該應用程序還具有應用程序內條形碼掃描儀並支持Android應用程序，從而確保了不同平台的廣泛範圍。

為了支持企業優化其應用程序性能，Plobal Apps提供24/7的客戶支持和工具來增強有機安裝。這組全面的功能可幫助企業有效利用移動商業，從而與客戶建立牢固的聯繫並提高整體銷售業績。

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網站： plobalapps.com

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