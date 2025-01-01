替代項 - PlagiarismCheck.org

Grammarly
grammarly.com
Grammarly是一款AI驅動的寫作工具，提供語法、拼寫和風格建議，幫助用戶提高清晰度與可讀性，適用於各種寫作風格。
GPTZero
gptzero.me
GPTZero是一款AI檢測工具，用於判斷文本是否由如ChatGPT等人工智能模型生成，支持句子、段落及文檔級別分析。
Prepostseo
prepostseo.com
Prepostseo是一個綜合在線SEO工具平台，提供抄襲檢查、語法檢查、圖片壓縮和網站優化等工具。
Trinka
trinka.ai
Trinka是一款以AI驅動的隱私專注語法檢查和寫作輔助工具，專門用於學術和技術寫作。提供語法檢查、改寫、剽竊檢查等功能。
Article Rewriter
articlerewriter.net
文章重寫者是一款在線工具，利用AI技術重寫文章，生成獨特而維持原意的內容，適用於博客、學生和專業人士。
Copyleaks
copyleaks.com
Copyleaks是一個檢測抄襲及AI生成內容的平台，支持多語言，提供詳細報告並確保用戶數據安全。
WriterZen
writerzen.net
WriterZen是一款SEO內容工作流軟件，幫助用戶從關鍵字研究到內容創建簡化整個過程，適用於各級SEO使用者。
Winston AI
gowinston.ai
Winston AI是一款AI內容檢測工具，可確認文本是否由AI生成，支援多種文件格式並提供詳細報告，幫助確保內容的原創性。
PlagiarismSearch
plagiarismsearch.com
PlagiarismSearch是一款在線的抄襲檢測工具，可幫助學生、教師和專業人士檢查內容的原創性，並提供詳細報告。
Compilatio
compilatio.net
Compilatio是一款幫助教育機構檢測抄襲的應用，提供文檔分析、相似性檢測和教育資源，支持學生及教師的學習與教學。
CustomWritings
customwritings.com
CustomWritings是一款線上免費的抄襲檢查工具，能快速確認論文、研究報告等文本的獨創性，避免不合格或開除風險。