替代項 - ParseHub

Distill
distill.io
Distill是一款監視網站更改的工具，可自動檢查網頁、PDF、XML等，提供即時通知和多平台支持，適合個人和企業使用。
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot是一個網站監控服務，提供HTTP/S、PING等檢查，並在出現問題時通過郵件等渠道發送通知。
Hudu
hudu.com
Hudu是一個IT文檔平台，簡化工作流程和任務管理，支持與多種工具集成，提供用戶友好的界面和高效的管理功能。
VisualPing
visualping.io
VisualPing 是一個網站監控工具，可追踪網頁變更，並在檢測到變更時發送通知，適用於個人和商業用途。
PageCrawl.io
pagecrawl.io
PageCrawl.io是一個網站變更監視工具，可以追蹤網站上的價格、文本和其他元素的變化，並提供即時通知和報告功能。
Kompyte
kompyte.com
Kompyte是一個自動化競爭情報平台，利用AI追蹤競爭對手的活動，提供實時市場洞察，幫助企業優化銷售和市場策略。
WebChange Detector
webchangedetector.com
WebChange檢測器是一款工具，幫助用戶監視WordPress網站的視覺變更，提供即時警報和手動檢查功能。
Competitors App
competitors.app
競爭對手應用程序是一個雲端工具，幫助企業跟踪和分析競爭對手的數字營銷策略，包括網站變更、SEO和廣告活動等。
SentryPage
sentrypage.com
SentryPage 是一個網站防篡改管理工具，提供防篡改監控、警報通知及使用者管理，專注於檢測網站潛在的篡改活動。
Klue
klue.com
Klue是一個競爭情報平台，幫助企業集中、分析及分發競爭信息，以支持市場策略和決策。
ContentKing
contentkingapp.com
ContentKing是一款雲端SEO監測工具，提供實時網站審核與變更管理，幫助用戶提高網站在搜索引擎上的可見性。
Versionista
versionista.com
Versionista 是一款監控網站變更的應用，提供即時通知和變更報告，幫助用戶跟踪網站更新和合規性。
Crayon
crayon.co
Crayon是一個競爭情報平台，幫助企業自動收集和分析市場趨勢及競爭對手的活動，提供實時數據與分析支援。
sken.io
sken.io
Sken.io 是一個網站變更追蹤服務，透過電子郵件或手機通知用戶，監控網頁變動。適用於企業及個人追蹤資料和機會。
Lumar Monitor
lumar.io
Lumar Monitor是一款網站技術健康評估工具，實時檢測技術問題並提供警報，幫助優化SEO及改進網站性能。
Hexowatch
hexowatch.com
Hexowatch 是一個網站監測工具，能追蹤網站的視覺、內容、源碼和技術變更，提供詳細報告和通知。
ChangeTower
changetower.com
ChangeTower是一款網站監控應用，可追蹤內容、代碼及圖像的變更，並提供通知和歸檔功能。
Trackly
trackly.io
Trackly 是一款監控網站變更的應用程式，可提供行業新聞、法規更新和競爭對手情報。
Raq.com
raq.com
Raq.com 是一款為私募股權設計的監控應用，提供投資組合、目標和競爭對手的統一信息和全面可見性。
AlertBits
alertbits.com
AlertBits 是一款網站變更監控工具，幫助用戶自動跟踪網站更新並及時獲取通知，方便使用者整理和管理網頁內容。
ProductPrime
productprime.io
ProductPrime 是為網店經營者設計的 SaaS 解決方案，提供網站監控、價格監控、關鍵字分析及社交媒體分析等工具，協助優化網店運營。
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor是一款競爭情報平台，幫助企業實時監控競爭對手活動，提供策略見解以支持業務決策和增強競爭優勢。
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