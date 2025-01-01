替代項 - Papermark

Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend 是一個安全的文檔共享平台，幫助專業人士管理和跟踪文檔的查看及使用情況。
Sync
sync.com
Sync是一個安全的雲存儲與協作平台，允許用戶存儲、分享文件並管理訪問權限，支持多種裝置和安全措施。
Stackfield
stackfield.com
Stackfield是一個德國的全合一協作工具，提供任務管理、視頻會議和團隊聊天，確保數據安全與隱私。
ShareFile
sharefile.com
ShareFile 是一個安全的文件共享和協作平台，允許用戶在任何設備上安全訪問和管理文件，適用於多種業務需求。
Blackroom
blackroom.cc
Blackroom 是一款具備人工智慧的軟體，專為有效管理機密項目如盡職調查或併購交易而設計，提供安全的數據室解決方案。
Onehub
onehub.com
Onehub是一個安全的文件存儲和共享服務，支持業務的文件管理、協作和自定義工作空間。
Digify
digify.com
Digify是一個安全管理機密文件的數字權利管理平台，提供訪問控制、加密、跟踪和水印等功能，適合企業共享敏感信息。
RMail
rmail.com
RMail 是一款提供電子郵件加密、電子簽名及文件管理的安全應用，旨在保障用戶隱私及合規性。
FTAPI
ftapi.com
FTAPI是一個集成平台，用於簡化和自動化敏感數據工作流程，確保安全的文件傳輸與合規性。
DealRoom
dealroom.net
交易室是一個併購軟體平台，簡化整個併購流程，提供管理工具以提高團隊協作和交易效率，並確保數據安全。
HelpRange
helprange.com
HelpRange 是虛擬數據室，安全分享和儲存文件，提供使用統計、警報和熱度圖等即時洞察。
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Zapa 客戶端門戶是一個安全文件傳輸平台，提供直觀的帳戶管理和個性化服務，旨在改善客戶互動和管理流程。
Firmex
firmex.com
Firmex是一個虛擬數據室，提供安全的文檔管理與協作，適合需要高數據安全和合規性的組織。
SecureDocs
securedocs.com
ReadySign 是一款簡單且經濟實惠的電子簽名軟體，方便用戶簽署、儲存和分享合約、發票、同意書等文件。
Clinked
clinked.com
Clinked是一個基於雲的客戶門戶和協作平台，幫助企業與客戶共享文件和管理項目，並支持實時協作和安全訪問。
Virtual Vaults
virtualvaults.com
Virtual Vaults 是一個一體化平台，幫助併購專業人士管理整個併購生命周期，包括準備、數據共享和存檔。
DiliTrust
dilitrust.com
DiliTrust 是一個法律科技平台，幫助法律團隊有效管理文件和數據，提升合規性和運營效率。
DFIN Venue
dfinsolutions.com
DFIN Venue 是一款虛擬數據室軟體，提供各行各業的數據室服務，支持 M&A、IPO 和重組等盡職調查過程，並保護知識產權。
Drooms FLEX
drooms.com
Drooms FLEX是一款虛擬數據室應用，提供安全的文件管理和共享，支援靈活的工作流程和用戶自定義功能。
FirmRoom
firmroom.com
FirmRoom是一個虛擬數據室，提供安全的文檔共享和協作功能，旨在管理併購過程中的文件和數據。
Ansarada
ansarada.com
Ansarada是一款安全的虛擬數據室應用，專為管理合併、資金籌集及其他金融交易而設計，提供實時數據共享及風險控制功能。
ContractZen
contractzen.com
ContractZen是一款安全易用的合同管理軟體，提供無紙化董事會管理、實體管理及電子簽名整合，幫助組織簡化合同生命週期。
ShareVault
sharevault.com
ShareVault是一個安全的雲端平台，提供敏感文件的管理和共享，適用於商業交易和各行業的檔案共享需求。
Orangedox
orangedox.com
Orangedox是一款工具，可與Google Drive整合，創建虛擬數據室，並安全共享文檔和追蹤其使用情況。
Black Vault
dyma.ai
Black Vault 是一個安全的虛擬資料室，提供檔案共享、存取控制及加密，保護敏感資訊並簡化協作。
Mvine
mvine.com
Mvine 是一個雲端平台的開發者，提供安全的協作和商務社交網路，幫助組織整合數據，並設立權限來保護重要資訊。
Imprima
imprima.com
Imprima是一個安全可靠的虛擬數據室，適用於盡職調查交易，提供數據共享、協作及AI工具，以加速文件的處理。
H1 Virtual Data Rooms
h1.io
H1虛擬數據室是一個安全的平台，用於存儲、共享和管理敏感文件，支持企業在合併、籌款等過程中的安全數據交換。
netfiles
netfiles.de
NetFiles是一個雲端文件管理和協作平台，提供安全的文件共享、實時編輯及版本控制，適合企業和分散團隊使用。
CapLinked
caplinked.com
CapLinked 是一個安全分享和管理機密文件的雲端平台，特別用於複雜交易和項目的多方互動。