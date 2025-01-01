替代項 - Papermark

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Dropbox DocSend 是一個安全的文檔共享平台，幫助專業人士管理和跟踪文檔的查看及使用情況。

Sync

Sync

sync.com

Sync是一個安全的雲存儲與協作平台，允許用戶存儲、分享文件並管理訪問權限，支持多種裝置和安全措施。

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield是一個德國的全合一協作工具，提供任務管理、視頻會議和團隊聊天，確保數據安全與隱私。

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile 是一個安全的文件共享和協作平台，允許用戶在任何設備上安全訪問和管理文件，適用於多種業務需求。

Blackroom

Blackroom

blackroom.cc

Blackroom 是一款具備人工智慧的軟體，專為有效管理機密項目如盡職調查或併購交易而設計，提供安全的數據室解決方案。

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub是一個安全的文件存儲和共享服務，支持業務的文件管理、協作和自定義工作空間。

Digify

Digify

digify.com

Digify是一個安全管理機密文件的數字權利管理平台，提供訪問控制、加密、跟踪和水印等功能，適合企業共享敏感信息。

RMail

RMail

rmail.com

RMail 是一款提供電子郵件加密、電子簽名及文件管理的安全應用，旨在保障用戶隱私及合規性。

FTAPI

FTAPI

ftapi.com

FTAPI是一個集成平台，用於簡化和自動化敏感數據工作流程，確保安全的文件傳輸與合規性。

DealRoom

DealRoom

dealroom.net

交易室是一個併購軟體平台，簡化整個併購流程，提供管理工具以提高團隊協作和交易效率，並確保數據安全。

HelpRange

HelpRange

helprange.com

HelpRange 是虛擬數據室，安全分享和儲存文件，提供使用統計、警報和熱度圖等即時洞察。

Zapa Client Portal

Zapa Client Portal

zapaclientportal.com

Zapa 客戶端門戶是一個安全文件傳輸平台，提供直觀的帳戶管理和個性化服務，旨在改善客戶互動和管理流程。

Firmex

Firmex

firmex.com

Firmex是一個虛擬數據室，提供安全的文檔管理與協作，適合需要高數據安全和合規性的組織。

SecureDocs

SecureDocs

securedocs.com

ReadySign 是一款簡單且經濟實惠的電子簽名軟體，方便用戶簽署、儲存和分享合約、發票、同意書等文件。

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked是一個基於雲的客戶門戶和協作平台，幫助企業與客戶共享文件和管理項目，並支持實時協作和安全訪問。

Virtual Vaults

Virtual Vaults

virtualvaults.com

Virtual Vaults 是一個一體化平台，幫助併購專業人士管理整個併購生命周期，包括準備、數據共享和存檔。

DiliTrust

DiliTrust

dilitrust.com

DiliTrust 是一個法律科技平台，幫助法律團隊有效管理文件和數據，提升合規性和運營效率。

DFIN Venue

DFIN Venue

dfinsolutions.com

DFIN Venue 是一款虛擬數據室軟體，提供各行各業的數據室服務，支持 M&A、IPO 和重組等盡職調查過程，並保護知識產權。

Drooms FLEX

Drooms FLEX

drooms.com

Drooms FLEX是一款虛擬數據室應用，提供安全的文件管理和共享，支援靈活的工作流程和用戶自定義功能。

FirmRoom

FirmRoom

firmroom.com

FirmRoom是一個虛擬數據室，提供安全的文檔共享和協作功能，旨在管理併購過程中的文件和數據。

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Ansarada是一款安全的虛擬數據室應用，專為管理合併、資金籌集及其他金融交易而設計，提供實時數據共享及風險控制功能。

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen是一款安全易用的合同管理軟體，提供無紙化董事會管理、實體管理及電子簽名整合，幫助組織簡化合同生命週期。

ShareVault

ShareVault

sharevault.com

ShareVault是一個安全的雲端平台，提供敏感文件的管理和共享，適用於商業交易和各行業的檔案共享需求。

Orangedox

Orangedox

orangedox.com

Orangedox是一款工具，可與Google Drive整合，創建虛擬數據室，並安全共享文檔和追蹤其使用情況。

Black Vault

Black Vault

dyma.ai

Black Vault 是一個安全的虛擬資料室，提供檔案共享、存取控制及加密，保護敏感資訊並簡化協作。

Mvine

Mvine

mvine.com

Mvine 是一個雲端平台的開發者，提供安全的協作和商務社交網路，幫助組織整合數據，並設立權限來保護重要資訊。

Imprima

Imprima

imprima.com

Imprima是一個安全可靠的虛擬數據室，適用於盡職調查交易，提供數據共享、協作及AI工具，以加速文件的處理。

H1 Virtual Data Rooms

H1 Virtual Data Rooms

h1.io

H1虛擬數據室是一個安全的平台，用於存儲、共享和管理敏感文件，支持企業在合併、籌款等過程中的安全數據交換。

netfiles

netfiles

netfiles.de

NetFiles是一個雲端文件管理和協作平台，提供安全的文件共享、實時編輯及版本控制，適合企業和分散團隊使用。

CapLinked

CapLinked

caplinked.com

CapLinked 是一個安全分享和管理機密文件的雲端平台，特別用於複雜交易和項目的多方互動。

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