Overleaf 是一款基於雲端的協作 LaTeX 編輯器，用於編寫、編輯和發布科學文件。 它與眾多科學出版商合作，提供官方期刊 LaTeX 範本和直接提交連結。Overleaf 最初由 John Hammersley 和 John Lees-Miller 共同創立的 WriteLaTeX Limited 公司於 2012 年推出，名為 WriteLaTeX。 兩人都是數學家，並受到自己在學術界的經驗的啟發，為協作科學寫作創建了更好的解決方案。 他們從 2011 年開始開發 WriteLaTeX。 他們於2014 年1 月16 日在倫敦大英圖書館舉辦的首次#FuturePub 活動中推出了Overleaf 的測試版。2017 年7 月20 日，Overleaf 收購了ShareLaTeX，創建了一個擁有超過200 萬用戶的聯合社區。 由此誕生了 Overleaf v2，將兩者的原始功能合併到一個託管於 overleaf.com 的基於雲端的平台中。Overleaf 被選為參加 2013 年夏季 Bethnal Green Ventures (BGV) 加速器計畫的十個團隊之一。 該計劃於2013年7月1日開始，為期3個月。 2013年9月19日，BGV 2013暑期計畫Demo Day舉行。公司於2014年獲得Digital Science策略投資。 Overleaf 在2014 年Nominet Internet Awards 中榮獲創新互聯網業務獎，並在SyndicateRoom 2018 年英國增長最快的100 家企業名單中名列第99 位。Overleaf 已成為《自然》、《科學》、Red Hats opensource. com 和Red Hats opensource.com 上撰寫科學出版物的工具。德國 IT 雜誌 heise 在線。 「2017 年，位於瑞士日內瓦附近的歐洲粒子物理實驗室 CERN 採用 Overleaf 作為其首選的協作創作平台。」Overleaf 提供了向科學期刊和會議提交的範本。例如，IEEE 和 Springer（包括 Nature）提到了使用 Overleaf 提交的可能性。

網站： overleaf.com

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