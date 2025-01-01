替代項 - Ordoro

QuickBooks Online

QuickBooks Online

intuit.com

QuickBooks Online 是一款雲端會計軟體，協助企業管理財務、收支、發票及工資單，並支持多用戶協作。

FedEx

FedEx

fedex.com

FedEx應用程序幫助用戶實時跟踪包裹，管理交付選項，並提供狀態更新，簡化運輸體驗。

Xero

Xero

xero.com

Xero是一款基於雲的會計軟件，專為小型和中型企業提供工具來管理財務和會計流程。

Zoho Inventory

Zoho Inventory

zoho.com

Zoho庫存是一款專為中小型企業設計的庫存管理軟件，提供實時庫存追蹤、訂單履行和倉庫管理功能。

AfterShip

AfterShip

aftership.com

AfterShip是一款提供全球600多家運輸公司的貨物自動跟踪服務的應用，旨在改善電子商務的購買後體驗。

ShipStation

ShipStation

shipstation.com

ShipStation是一個運輸管理平台，幫助用戶簡化電子商務訂單的管理、運輸標籤創建和多運營商運輸費率獲取。

ShipBob

ShipBob

shipbob.com

ShipBob是一個全球履行平台，提供庫存管理、訂單處理和運輸服務，幫助電子商務品牌簡化物流流程。

Sendcloud

Sendcloud

sendcloud.com

Sendcloud 是一個運輸自動化平台，幫助電子商務企業簡化運輸流程，提高交付效率並改善客戶體驗。

Webgility

Webgility

webgility.com

Webgility 是一款電子商務自動化軟體，可將多個銷售渠道的數據與會計系統連接，簡化庫存管理和財務報告。

Kintone

Kintone

kintone.com

Kintone是一個無代碼商業應用平台，使用者可輕鬆創建應用程序以自動化流程、協作項目並管理數據。

Stamps.com

Stamps.com

stamps.com

Stamps.com是一個允許用戶在線打印郵資和運輸標籤的平台，從而簡化郵件和包裹的管理。

Veeqo

Veeqo

veeqo.com

Veeqo是一款免費的運輸管理軟體，提供訂單處理、庫存管理及多通道銷售支持，並自動選擇最佳運費。

Flexport

Flexport

flexport.com

Flexport 是一個全球物流平台，提供航空、海運、鐵路和卡車貨運服務，幫助企業管理供應鏈和降低成本。

Easyship

Easyship

easyship.com

Easyship是一個在線運輸平台，可與各大電商市場整合，簡化運輸過程，提供折扣運費並支援多種運輸選擇與庫存管理系統。

Shippo

Shippo

goshippo.com

Shippo是一個運輸管理平台，簡化和自動化企業的運輸過程，支持多運營商選擇並可自動化日常運輸任務。

inFlow Inventory

inFlow Inventory

inflowinventory.com

流入庫存是一款庫存管理軟件，幫助中小型企業追蹤和管理庫存，支持條形碼掃描、多站點、銷售與報告功能。

Extensiv

Extensiv

extensiv.com

Extensiv是一個庫存管理解決方案，幫助企業高效地管理跨多渠道的訂單，支持自動化、即時同步與履行。

ProfitBooks

ProfitBooks

profitbookshq.com

ProfitBooks是一款友好的會計軟體，幫助小型企業和自由工作者簡化帳單及財務管理，提供自定義發票範本和在線付款收款功能。

Cin7

Cin7

cin7.com

Cin7是一款綜合庫存管理軟件，幫助企業進行庫存、製造、銷售和報告的管理和自動化，支持多渠道整合。

Pepperi

Pepperi

pepperi.com

Pepperi是一個B2B電子商務平台，幫助消費品品牌和批發商管理全渠道銷售，提供移動訂單、零售執行和貿易促銷等功能。

Turvo

Turvo

turvo.com

Turvo是一個基於雲的運輸管理系統，專為供應鏈設計，連接托運人和物流服務商，提高運營效率和可見性。

MRPeasy

MRPeasy

mrpeasy.com

MRPeasy是一款雲端自助生產計劃軟件，適用於小型製造商，涵蓋生產計劃、CRM、採購等模組。

EasyPost

EasyPost

easypost.com

EasyPost是一個API平台，簡化物流集成，提供多運營商訪問、高級跟踪、自動標籤生成及退貨管理功能。

Stord

Stord

stord.com

Stord是一個雲端供應鏈平台，提供物流、倉儲及運輸管理工具，幫助企業優化訂單履行與供應鏈流程。

BoxHero

BoxHero

boxhero-app.com

BoxHero是一款庫存管理應用程序，幫助用戶有效追蹤和管理庫存，提供低庫存警報及條形碼掃描功能，以提高庫存監控效率。

Linnworks

Linnworks

linnworks.com

Linnworks是一個綜合平台，幫助零售商管理訂單、庫存和銷售渠道，並提供自動化和分析功能以提升運作效率。

FarEye

FarEye

fareye.com

FarEye 是一個物流管理平台，旨在簡化最後一公里的交付過程，提升客戶滿意度及運營效率。

Angaza

Angaza

angaza.com

Angaza是一個供應鏈解決方案，用於分銷太陽能系統、水泵和清潔爐具等產品，支援按使用付費模式和數據分析。

SalesBinder

SalesBinder

salesbinder.com

SalesBinder是一款網頁庫存管理軟件，幫助企業實時管理客戶賬戶、採購訂單及發票，並支持與第三方系統整合。

Ship&co

Ship&co

shipandco.com

Ship&co是一款管理運輸的應用，支持多家承運商整合，幫助用戶簡化國內和國際包裹的管理。

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