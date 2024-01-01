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OrdaSoft 是一家網頁設計和網頁開發公司，專門使用 Joomla、Drupal 和 WordPress 等流行的 CMS 平台創建網站。 S OrdaSoft成立於10多年前，在網頁設計和開發行業擁有豐富的經驗。他們創建了超過 120 個 Joomla 模板、35 個 WordPress 主題和 30 個 Drupal 主題。他們為各個行業和用例提供廣泛的網站模板和主題，包括商業、房地產、汽車、部落格等。其中許多模板都可以免費使用，也可以使用高級版本。 除了模板之外，OrdaSoft 還開發和銷售 Joomla 擴充功能和插件，為網站添加各種功能，例如車輛管理、房地產管理、預訂圖書館等。該公司提供專業的網頁開發服務和支持，幫助客戶建立和維護他們的網站。他們擁有一支經驗豐富的開發人員和設計師團隊。 OrdaSoft 專注於創建響應式、適合行動裝置且可客製化的網站解決方案，以滿足不同企業和組織的需求。他們擁有活躍的線上社群和論壇，客戶可以在其中獲得支援、提供回饋並討論 Web 開發主題。

網站： ordasoft.com

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