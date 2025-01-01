替代項 - OpenSpace

Matterport
matterport.com
Matterport應用程序使用3D攝像頭和虛擬旅遊軟體，幫助用戶將物理空間轉換為互動的3D模型，進行虛擬旅行和數據共享。
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam是一款專為承包商設計的應用，通過照片捕捉和組織項目資訊，便於團隊合作及與客戶分享進度。
DroneDeploy
dronedeploy.com
DroneDeploy是一個現實捕獲平台，結合無人機、機器人和360攝像頭，自動化數據捕獲與分析，應用於建築、能源等行業。
SafetyCulture
safetyculture.com
安全文化是一個數字平台，提供工具以進行檢查、安全審核和風險評估，幫助提高工作場所的安全性與效率。
Procore
procore.com
Procore是一個建築管理平台，通過集中數據和增強通信來管理建築項目、資源和財務。
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire是一款全方位的工地管理軟件，促進現場與辦公室的即時信息共享，提升建築團隊的協作和效率。
EarthCam
earthcam.com
EarthCam是一款遠程監視及記錄應用，提供實時視頻和延時影像功能，適合建築專業人員使用。
Autodesk Construction Cloud
construction.autodesk.com
Autodesk Construction Cloud應用程序是一個施工管理平台，便於團隊管理2.5百萬個項目，支持文檔、協作和數據管理。
JobTread
jobtread.com
JobTread是一款建築項目管理軟件，幫助用戶從銷售到項目完成管理商業流程，提高效率和利潤。
Quickbase
quickbase.com
Quickbase是一個無需編碼的軟體平台，幫助用戶創建自定義應用和自動化工作流程，以滿足特定業務需求。
Kraaft
kraaft.co
Kraaft是一款即時通訊應用，專為現場團隊設計，簡單易用，能有效組織工作資訊並提供報告與檔案管理。
Knowify
knowify.com
Knowify 是專為商業分包商及住宅翻修公司設計的建築管理應用程式，提供項目管理、成本控制及財務整合功能。
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems是一款建築軟體，提供項目管理、報告、安全管理和圖紙訪問等功能，幫助建築團隊提升協作與生產力。
Raken
rakenapp.com
Raken是一款現場管理應用，實時收集項目數據，簡化施工文檔和跟踪，促進遠程協作，並提高項目效率和安全管理。
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io是一個基於雲端的施工物流平台，提供4D模擬和項目可視化，幫助建築專業人員進行計劃和協作。
Revizto
revizto.com
Revizto是一個即時問題追蹤軟體，專為建築、工程和施工領域設計，重點在於BIM協作和項目協調。
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar是一個數位平台，用於建築和房地產項目的文件管理、任務協作和即時溝通，幫助提高項目效率與質量。
Egnyte
egnyte.com
Egnyte是一個安全的多雲平台，提供內容保護和治理，幫助企業管理資料風險並促進協作，支持多種雲和設備。
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct是一款綜合建築管理軟件，整合項目管理、客戶關係管理及會計功能，提升建築業務的運作效率和客戶滿意度。
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture是一個管理項目和數據的軟體，幫助太陽能EPC和安裝團隊簡化現場操作和報告流程。
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio是一款現代化的施工管理軟件，幫助建築商和承包商組織項目、管理財務和文件並促進團隊協作。
Bluebeam
bluebeam.com
Bluebeam是一款專為建築和工程專業人士設計的數字文檔管理軟件，提供PDF創建、編輯、註釋與實時協作功能，提升項目效率。
Buildxact
buildxact.com
Buildxact是一款綜合的建築估算和項目管理軟體，提供快速準確的報價、自動化流程及客戶管理功能。
GoFormz
goformz.com
GoFormz是一個用於創建數位表單和收集數據的平台，支持離線操作，並能與其他商業應用整合。
Buildern
buildern.com
Buildern 是一款完整的住宅建設專案管理軟體，提供從預售到日常專案及財務管理的功能，適合中小型建設公司使用。
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas是一款移動數據收集應用程式，簡化企業運營，支持自定義表單和實時數據分析，並實現與多種業務工具的整合。
Reconstruct
reconstructinc.com
重建應用程式專注於遠程質量控制和進度監控，利用現實捕捉技術創建準確的三維模型，適用於建築和環境監測等領域。
StructionSite
structionsite.com
StructionSite 應用程式自動整理施工現場的360度照片，按日期和樓層平面圖位置分類，方便用戶監控進度和管理文件。
Fonn
fonn.com
Fonn是一款專為建築團隊設計的專案管理軟體，簡單易用，可提高效率並減少錯誤，幫助承包商節省時間和金錢。
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive是一款地點管理軟體，幫助用戶計劃和管理施工現場的進度、排程和狀況，並提供即時更新和多角色查看功能。