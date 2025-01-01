替代項 - OpenResty

Sentry
sentry.io
Sentry是一個用於監控應用程式錯誤和性能的工具，幫助開發人員即時識別和管理代碼中的問題。
Alibaba Cloud
alibabacloud.com
阿里巴巴雲是一個雲計算平台，提供存儲、數據庫、計算及人工智能服務，支持企業在亞太地區及全球運行業務。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。
Grafana
grafana.com
Grafana是一款開源分析與可視化工具，幫助用戶整合與監測多種數據來源，適合實時數據可視化需求。
Cisco
cisco.com
Cisco Spaces 是一個雲端平台，透過連接人員、設備與空間，將建築轉型為智能空間，提高安全性、智能性與可持續性。
New Relic
newrelic.com
New Relic是一個基於雲的平台，提供軟體性能監控與故障排除功能，幫助用戶實時追蹤應用程式和基礎架構的健康狀況。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供企業級開源解決方案的訪問，包括Linux、雲端與Kubernetes技術，幫助組織管理IT環境。
Site24x7
site24x7.com
Site24x7 提供免費和付費的網站監控服務。可遠程監控網站並在網站無法訪問時即時發送電子郵件或簡訊提醒。
Fly
fly.io
Fly 應用程式允許您在靠近用戶的城市部署伺服器，以提高應用程式的速度。
Elastic Cloud
elastic.co
彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。
Netdata
netdata.cloud
Netdata是一款實時監控工具，無需配置即可收集系統和應用的性能指標，並提供可視化和警報功能，幫助用戶分析和排除故障。
AppSignal
appsignal.com
AppSignal是一款應用程序性能監控工具，幫助開發人員分析應用表現、跟踪錯誤、優化功能並提供實時數據分析。
Fastly
fastly.com
Fastly是一個雲計算服務平台，提供內容交付網路、雲安全及邊緣計算解決方案，旨在優化網站性能與安全性。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一個監視和日誌分析平台，幫助用戶可視化技術堆棧、管理事件和故障排除，並支持SQL查詢。
Netumo
netumo.com
Netumo是一款域名追蹤和24小時網站正常運行監控工具，可讓您在一個位置管理所有域名和網站。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款綜合的數字體驗分析工具，提供用戶會話重播、錯誤跟踪和性能監控，有助於改進Web和移動應用程序的使用體驗。
Rollbar
rollbar.com
Rollbar是一款錯誤跟蹤和調試工具，可實時監測和解決各種平台上的錯誤，幫助開發者提升業務效率。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
CloudPages
cloudpages.cloud
CloudPages是一個基於SaaS的網站管理系統，旨在簡化WordPress及其他PHP網站的內容管理和部署.
Broadcom
broadcom.com
Broadcom應用程序提供用戶安全訪問Broadcom的半導體和基礎架構軟件解決方案，簡化網絡和數據中心管理。
SolarWinds
solarwinds.com
SolarWinds 幫助台基礎包結合 Web 幫助台和遠端支援，可自動化幫助台和 IT 支援任務，包括故障管理、資產管理和遠端控制功能。
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb是一個觀察性平台，提供實時監控和調試功能，幫助團隊快速解決雲應用程式的問題。
Raygun
raygun.com
Raygun是一款軟體監控工具，能即時追蹤應用程式的性能及錯誤，幫助開發人員優化用戶體驗。
logit.io
logit.io
Logit.io是一個全球使用的日誌管理平台，幫助組織收集和分析日誌數據，以促進系統監控和業務分析。
Validato
validato.io
Validato 是一個持續安全驗證平台，透過模擬網路攻擊方法來測試和驗證安全控制配置，確保生產環境的安全性。
Witbe
witbe.net
Witbe 是一款監測和分析數字服務體驗質量的工具，使用高級機器人模擬用戶行為，提供服務性能的詳細見解。
ServerAvatar
serveravatar.com
ServerAvatar是一個雲服務器管理平台，簡化VPS和專用伺服器上WordPress/PHP網站的部署和管理，無需技術知識。
Splunk
splunk.com
Splunk是一個企業級平台，用於搜尋、監視和分析機器生成的數據，幫助提升IT運營和安全管理。
Altair One
altairone.com
Altair One是一個統一的數據分析平台，提供數據轉換、預測分析、實時處理及團隊協作功能，幫助組織提升數據利用效率。
cPanel
cpanel.net
cPanel是一款網站託管控制面板軟件，能簡化網站管理，支援域名、電子郵件、文件和安全配置的處理。