替代項 - Oneleet

Verizon

Verizon

verizon.com

Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne是一個漏洞協調和錯誤賞金平台，連接企業與道德黑客，促進安全問題的識別與解決。

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto是一個安全合規管理平台，簡化合規流程，自動化證據和審核，支持多種安全標準，幫助企業降低風險。

Synack

Synack

synack.com

Synack是一個提供滲透測試服務的安全平台，結合人類專家與智能技術來增強組織的安全性和合規性.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera是一個自動安全驗證平台，幫助組織評估和改進網絡安全，模擬攻擊並識別漏洞以強化防禦。

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest工具是一個雲端安全測試工具，專注於網絡和Web應用的漏洞掃描與安全評估，支持自動化與手動測試。

Scrut Automation

Scrut Automation

scrut.io

Scrut Automation是一個合規管理平台，提供自動監控、安全控制證據收集及政策管理，以協助企業達成各種法規遵從。

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti是一個網絡安全平台，連接組織與安全研究人員，通過漏洞賞金計劃加強安全防護，協助識別和修補安全漏洞。

YesWeHack

YesWeHack

yeswehack.com

YesWeHack 是一個全球性漏洞賞金平台，連結企業與網絡安全專家，幫助識別和解決網站、應用程式及設備上的安全漏洞。

Bugcrowd

Bugcrowd

bugcrowd.com

Bugcrowd是一個平台，通過眾包方式聯繫組織與安全研究人員，幫助發現和報告漏洞，增強網絡安全。

Securily Pentest

Securily Pentest

securily.com

Securily Pentest是一款滲透測試工具，幫助企業評估和增強系統、網絡及Web應用的安全性，簡化測試流程及報告生成。

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan是一個自動化漏洞掃描平台，提供安全風險檢測、警報及報告，支持多用戶協作和API整合，以管理IT資產的安全性。

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

木星是一個網絡資產分析平台，持續收集和分析資產數據，以幫助安全團隊可視化和保護攻擊表面。

Drata

Drata

drata.com

Drata是一個合規性自動化平台，持續監控安全控制，簡化合規流程，幫助企業維持合規標準和風險管理。

Detectify

Detectify

detectify.com

檢測是一款全面的攻擊表面管理工具，幫助組織識別和管理其Web應用和基礎設施上的安全漏洞。

BugBase

BugBase

bugbase.ai

BugBase是一個持續性漏洞評估平台，幫助用戶識別、管理和緩解安全漏洞，支持團隊協作和分析。

OneTrust

OneTrust

onetrust.com

OneTrust是一個數據隱私和風險管理平台，幫助組織收集和管理數據同意，提升數據治理及遵循法規的效率。

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof 是一個合規和風險管理平台，提供自動化管理工具，幫助企業有效應對各種合規框架和減少風險。

Beagle Security

Beagle Security

beaglesecurity.com

Beagle Security可以識別Web應用程序、API和GraphQL的漏洞，並提供修復建議，支持自動化滲透測試與CI/CD集成。

Intruder

Intruder

intruder.io

入侵者是一個漏洞管理平台，幫助組織持續發現及修復網絡資產的安全風險，並提供可行的補救建議。

SureCloud

SureCloud

surecloud.com

SureCloud是一個綜合的風險管理與合規平台，幫助企業主動管理風險並確保合規，以提高整體治理效率。

OnSecurity

OnSecurity

onsecurity.io

OnSecurity 是一款整合漏洞掃描、威脅檢測和安全性分析的應用程序，旨在幫助用戶加強數字資產的安全性和管理。

Breachlock

Breachlock

breachlock.com

BreachLock是一個網絡安全平台，提供持續的攻擊面發現和滲透測試，幫助組織識別和修復安全風險。

Secureframe

Secureframe

secureframe.com

Secureframe是一個自動化合規性平台，幫助企業簡化SOC 2、ISO 27001、HIPAA和PCI DSS等安全標準的遵守過程。

Inspectiv

Inspectiv

inspectiv.com

Inspectiv是一款提供漏洞檢測和管理的應用，幫助組織識別和評估安全風險，無縫整合於現有安全框架中。

Cobalt

Cobalt

cobalt.io

Cobalt 是一款整合人員與安全工具的應用，提供全面的攻防安全測試和服務，幫助客戶應對不斷變化的安全風險。

Cyberday

Cyberday

cyberday.ai

Cyberday 是一個專門的軟體解決方案，幫助組織提升網絡安全實踐，建立資訊安全管理系統，並簡化合規性流程。

TrustCloud

TrustCloud

trustcloud.ai

TrustCloud 是一個合規和風險管理平台，整合控制、政策和知識庫，幫助團隊降低成本，提高效率，並量化風險。

Apptega

Apptega

apptega.com

Apptega是一個網絡安全和合規管理平台，提供風險評估、合規評分、供應商風險管理和報告等功能，支持多種合規框架。

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