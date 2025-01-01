替代項 - Oneleet

Verizon
verizon.com
Verizon應用程序幫助用戶管理其Verizon帳戶，支付賬單，切換計劃，並查看數據使用情況，還提供設備購買和支持工具。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne是一個漏洞協調和錯誤賞金平台，連接企業與道德黑客，促進安全問題的識別與解決。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一個安全合規管理平台，簡化合規流程，自動化證據和審核，支持多種安全標準，幫助企業降低風險。
Synack
synack.com
Synack是一個提供滲透測試服務的安全平台，結合人類專家與智能技術來增強組織的安全性和合規性.
Pentera
pentera.io
Pentera是一個自動安全驗證平台，幫助組織評估和改進網絡安全，模擬攻擊並識別漏洞以強化防禦。
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest工具是一個雲端安全測試工具，專注於網絡和Web應用的漏洞掃描與安全評估，支持自動化與手動測試。
Scrut Automation
scrut.io
Scrut Automation是一個合規管理平台，提供自動監控、安全控制證據收集及政策管理，以協助企業達成各種法規遵從。
Defendify
defendify.com
Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti是一個網絡安全平台，連接組織與安全研究人員，通過漏洞賞金計劃加強安全防護，協助識別和修補安全漏洞。
YesWeHack
yeswehack.com
YesWeHack 是一個全球性漏洞賞金平台，連結企業與網絡安全專家，幫助識別和解決網站、應用程式及設備上的安全漏洞。
Bugcrowd
bugcrowd.com
Bugcrowd是一個平台，通過眾包方式聯繫組織與安全研究人員，幫助發現和報告漏洞，增強網絡安全。
Securily Pentest
securily.com
Securily Pentest是一款滲透測試工具，幫助企業評估和增強系統、網絡及Web應用的安全性，簡化測試流程及報告生成。
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan是一個自動化漏洞掃描平台，提供安全風險檢測、警報及報告，支持多用戶協作和API整合，以管理IT資產的安全性。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一個網絡資產分析平台，持續收集和分析資產數據，以幫助安全團隊可視化和保護攻擊表面。
Drata
drata.com
Drata是一個合規性自動化平台，持續監控安全控制，簡化合規流程，幫助企業維持合規標準和風險管理。
Detectify
detectify.com
檢測是一款全面的攻擊表面管理工具，幫助組織識別和管理其Web應用和基礎設施上的安全漏洞。
BugBase
bugbase.ai
BugBase是一個持續性漏洞評估平台，幫助用戶識別、管理和緩解安全漏洞，支持團隊協作和分析。
OneTrust
onetrust.com
OneTrust是一個數據隱私和風險管理平台，幫助組織收集和管理數據同意，提升數據治理及遵循法規的效率。
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof 是一個合規和風險管理平台，提供自動化管理工具，幫助企業有效應對各種合規框架和減少風險。
Beagle Security
beaglesecurity.com
Beagle Security可以識別Web應用程序、API和GraphQL的漏洞，並提供修復建議，支持自動化滲透測試與CI/CD集成。
Intruder
intruder.io
入侵者是一個漏洞管理平台，幫助組織持續發現及修復網絡資產的安全風險，並提供可行的補救建議。
SureCloud
surecloud.com
SureCloud是一個綜合的風險管理與合規平台，幫助企業主動管理風險並確保合規，以提高整體治理效率。
OnSecurity
onsecurity.io
OnSecurity 是一款整合漏洞掃描、威脅檢測和安全性分析的應用程序，旨在幫助用戶加強數字資產的安全性和管理。
Breachlock
breachlock.com
BreachLock是一個網絡安全平台，提供持續的攻擊面發現和滲透測試，幫助組織識別和修復安全風險。
Secureframe
secureframe.com
Secureframe是一個自動化合規性平台，幫助企業簡化SOC 2、ISO 27001、HIPAA和PCI DSS等安全標準的遵守過程。
Inspectiv
inspectiv.com
Inspectiv是一款提供漏洞檢測和管理的應用，幫助組織識別和評估安全風險，無縫整合於現有安全框架中。
Cobalt
cobalt.io
Cobalt 是一款整合人員與安全工具的應用，提供全面的攻防安全測試和服務，幫助客戶應對不斷變化的安全風險。
Cyberday
cyberday.ai
Cyberday 是一個專門的軟體解決方案，幫助組織提升網絡安全實踐，建立資訊安全管理系統，並簡化合規性流程。
TrustCloud
trustcloud.ai
TrustCloud 是一個合規和風險管理平台，整合控制、政策和知識庫，幫助團隊降低成本，提高效率，並量化風險。
Apptega
apptega.com
Apptega是一個網絡安全和合規管理平台，提供風險評估、合規評分、供應商風險管理和報告等功能，支持多種合規框架。