ON1 的肖像 AI 圖片修飾插件是一款功能強大的工具，它利用機器學習快速、輕鬆地增強和修飾肖像。 該軟體專為專業攝影師和愛好者設計，可完美修飾每一張臉，為使用者提供專業級的效果。 透過人像AI修圖插件，使用者可以輕鬆去除瑕疵、平滑肌膚、增強五官，打造出令人驚嘆的人像。 該插件利用先進的機器學習演算法來自動識別和糾正常見問題，例如瑕疵、皺紋和膚色不均。 該插件與綜合照片編輯軟體 ON1 Photo RAW 無縫配合，允許用戶將肖像修飾無縫整合到他們的工作流程中。 它可以直接從 ON1 網站購買或訂閱。 該軟體還支援AdAdobe Lightroom、Adobe Photoshop 和Capture One 等流行編輯軟體的插件。有價值的工具這簡化了創建具有專業級效果的令人驚嘆的肖像的過程。

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