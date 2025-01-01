替代項 - nOps

Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin是一種管理工具，幫助組織控制對應用程序的訪問，定義策略並強制執行設備健康檢查。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Red Hat
redhat.com
Red Hat App提供企業級開源解決方案的訪問，包括Linux、雲端與Kubernetes技術，幫助組織管理IT環境。
Sprinto
sprinto.com
Sprinto是一個安全合規管理平台，簡化合規流程，自動化證據和審核，支持多種安全標準，幫助企業降低風險。
OpenStack
openstack.org
OpenStack是一個開源雲計算平台，提供基礎架構即服務功能，支持虛擬機、網絡和存儲資源的管理。
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai是一個AI驅動的平台，用戶可輕鬆建立與維護自定義應用程序和網站，無需編碼知識，並可整合多種功能。
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central是一個網絡安全平台，用於管理和保護組織設備，提供威脅檢測和自動化響應功能。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一個安全驗證平台，幫助組織模擬攻擊並評估網絡安全，持續優化防禦措施以抵禦各種威脅。
Vantage
vantage.sh
Vantage 是一個雲端成本可觀察的平台，提供多種原生計費整合，幫助企業精確分析和管理雲端支出。
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow 提供專業的購買建議和量身分析，幫助用戶匹配需求與最佳解決方案。可獲得需求表、篩選解決方案和評估供應商。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
Vanta
vanta.com
Vanta提供安全性和合規計劃管理功能，幫助企業簡化合規流程，監控風險，並準備審核。
JupiterOne
jupiterone.com
木星是一個網絡資產分析平台，持續收集和分析資產數據，以幫助安全團隊可視化和保護攻擊表面。
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint 提供基於雲的電子郵件安全、數據損失預防及合規解決方案，旨在保護組織的資訊安全與數據。
Drata
drata.com
Drata是一個合規性自動化平台，持續監控安全控制，簡化合規流程，幫助企業維持合規標準和風險管理。
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup 是一款安全易用的備份應用程式，可用於 Airtable、Asana、ClickUp、monday.com 和 Trello 等雲端應用，提供數據快照和恢復功能，並遵循GDPR規範。
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Very Good Security（VGS）幫助用戶安全地管理敏感數據，提供數據保護和合規解決方案，防止數據洩露，並加速市場推廣。
BMC
bmc.com
BMC應用程序是一個全面的IT服務管理解決方案，通過自動化和預測分析來提高IT運營的效率和可靠性。
Imperva
imperva.com
Imperva是一個安全平台，提供網絡應用防火牆、DDoS防護、API安全和數據安全技術，以保護數字資產和增強業務連續性。
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof 是一個合規和風險管理平台，提供自動化管理工具，幫助企業有效應對各種合規框架和減少風險。
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike是一個綜合的雲安全平台，提供端點到雲的保護，具備即時可見性和威脅防範功能，幫助企業抵御複雜威脅。
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security是一個開發者導向的安全平台，提供代碼掃描和雲脆弱性評估，幫助組織管理應用和雲基礎設施的安全。
Solvo
solvo.cloud
Solvo是一個多維雲安全平台，能主動檢測和減輕雲配置錯誤與弱點，優化權限政策並持續監控。
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security 是一個雲本地安全平台，提供應用程序安全性、漏洞管理、威脅智能和合規性管理，保護整個應用程序生命週期。
Glassity
glassity.cloud
Glassity自動優化AWS雲計算成本，幫助組織識別並減少雲資源浪費，提升成本效率與數據安全。
Virtru
virtru.com
Virtru是一個數據安全平台，提供簡易的數據加密與管理工具，以保護電子郵件、文件和應用程序中的敏感信息。
Spendbase
spendbase.co
Spendbase 是一個由 Google 支持的 SaaS 管理平台，幫助 IT 和財務團隊控制軟體採購、優化使用和開支。
Progress
progress.com
Progress應用程序提供工具，幫助企業在各平台上開發和管理數字體驗，提高用戶參與度和運營效率。
SafeBase
safebase.io
SafeBase是一個自動化安全審查的信任中心平台，簡化安全性和合規流程，提高效率並集中管理客戶查詢。