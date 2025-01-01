替代項 - Nanonets

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款PDF文檔管理工具，允許用戶創建、編輯、轉換、共享和簽署PDF檔案，並提供安全和協作功能。
Fiverr
fiverr.com
Fiverr是一個在線市場，連接自由職業者與客戶，提供各種專業服務，支持用戶發布工作以獲得所需人才。
Payoneer
payoneer.com
Payoneer是一個在線支付平台，支持用戶在全球進行跨境交易，管理多貨幣資金，並與多個市場和平台整合。
CamScanner
camscanner.com
CamScanner是一款移動應用程序，可以將手機用作掃描器，允許用戶拍照掃描文檔並以JPEG或PDF格式分享。
Xero
xero.com
Xero是一款基於雲的會計軟件，專為小型和中型企業提供工具來管理財務和會計流程。
Convertio
convertio.co
Convertio是一款在線文件轉換工具，支持309種格式，包括文檔、圖片、音頻和視頻，操作簡單並重視用戶隱私。
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert是一款在線文件轉換工具，支持多種音頻、視頻、文檔和圖像格式，方便用戶在不同格式之間進行轉換。
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy 是一個多功能工具，可以將20多種格式的文件轉換為PDF，並提供多達47種PDF處理工具，如編輯、合併、分割和壓縮。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一個綜合業務管理平台，提供項目管理、客戶關係管理、財務跟踪及團隊協作工具，簡化公司運營。
Ramp
ramp.com
Ramp是一個全面的支出管理平台，幫助企業自動化財務運營，管理信用卡、費用報告及供應商賬單。
Bill.com
bill.com
Bill.com是一個雲端軟體平台，幫助中小企業自動化財務操作，管理現金流和發票處理，並與供應商和客戶連接。
Qonto
qonto.com
Qonto是一個商業銀行應用，提供本地IBAN、支付卡、靈活轉帳及財務管理工具，幫助用戶有效管理資金與發票。
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook是一個集中管理客戶流程的平台，幫助自由職業者和小型企業處理發票、支付、日程安排和客戶關係。
Novo
novo.co
Novo 是為現代企業設計的簡單數位銀行平台，提供無限交易、零隱藏費用，並與多種商業工具集成以便於財務管理。
Melio
meliopayments.com
Melio是一個免費的供應商付款工具，簡化企業應付帳款流程，可通過銀行轉帳或信用卡支付賬單。
Keap
keap.com
Keap是一個全方位的客戶關係管理（CRM）平台，幫助企業自動化銷售和營銷流程，管理潛在客戶並分析性能。
Razorpay
razorpay.com
Razorpay是一個支付網關解決方案，支持多種付款方式並提供安全的結帳體驗，旨在簡化企業支付流程。
Moneybird
moneybird.com
Moneybird是一款會計與發票軟件，幫助企業管理財務、處理發票、跟踪費用，以及提供財務報告。
SAP
sap.com
SAP是一款集成企業應用軟體，支持財務、人力資源及供應鏈管理，旨在簡化業務流程並提升效率。
Pyrus
pyrus.com
Pyrus是一個協作工作應用，幫助用戶自動化日常業務流程，簡化任務管理和文件處理，提高工作效率。
Holded
holded.com
Holded是一個綜合業務管理軟件，提供財務、發票、庫存和項目管理等工具，幫助企業簡化管理流程，提高效率。
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip是一款可將PDF和圖像轉換為LaTeX、DOCX等多種格式的工具，以方便STEM研究人員管理和利用文檔。
OpenRead
openread.academy
OpenRead是一款提升PDF文檔互動的工具，利用AI技術幫助用戶高效總結和分析文檔內容，簡化研究流程。
Bloom
bloom.io
Bloom是一個商業工作空間，為獨立商業業主、自由工作者和專業服務人員提供數位表單、報價、合約、發票、支付、聯繫和排程等功能。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud提供安全管理和發送PDF文檔及表單的工具，包括編輯、簽名和共享功能，並支持跨設備訪問。
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere 是一個以人工智能為驅動的自動化平台，支持業務流程、自動化重複任務並提高生產力與效率。
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw線上背景移除工具免費、易用，利用AI自動去除照片背景，支援批次處理，無水印，安全可靠，可自定義背景。
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI是一款基於AI的文檔分析工具，允許用戶通過實時對話與PDF文檔互動，快速提問並獲得準確答案。
Zamzar
zamzar.com
Zamzar是一個在線文件轉換平台，支持超過1100種格式，包括文檔、圖像、視頻和音頻的轉換。