替代項 - MindOS

Canva
canva.com
Canva是一個圖形設計平台，使用戶能夠創建社交媒體圖形、簡報、海報和其他視覺內容，並提供範本和拖放編輯功能。
Wix
wix.com
Wix是一個網站建設平台，允許用戶輕鬆創建和管理網站，提供拖放編輯器、模板、電子商務解決方案和移動應用功能。
Webflow
webflow.com
Webflow是一個視覺化網站開發平台，讓使用者無需編碼即可設計、建立和發布自定義網站。
Hubspot
hubspot.com
HubSpot是一個全面的CRM平台，提供營銷、銷售和客戶服務工具，幫助企業簡化流程並促進增長。
GoDaddy
godaddy.com
GoDaddy應用程序幫助用戶創建和管理網站，提供電子商務工具、SEO功能和社交媒體整合，適合小型企業和個人使用。
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com 是一個自助出版平台，允許用戶輕鬆創建和管理博客及網站，支持自訂模板和SEO優化。
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp是一個針對小型企業的全方位行銷平台，提供電子郵件營銷、自動化、報告分析和客戶關係管理工具。
Squarespace
squarespace.com
Squarespace是一個網站建設和託管平台，提供可自定義的模板和拖放元素，幫助用戶輕鬆創建網站。
Hostinger
hostinger.com
Hostinger是一個網絡託管服務應用，提供共享、VPS及雲託管、域名註冊和其他網站管理功能，適合各類用戶需求。
Tilda
tilda.cc
Tilda是一個直觀的網站建構器，無需編碼即可創建專業網站、登陸頁面和網上商店，並提供多種可自定義模板。
Odoo
odoo.com
Odoo是一款企業管理軟體，整合CRM、會計、電子商務、項目管理等功能，適用於各行各業，支持模塊化選擇。
Namecheap
namecheap.com
Namecheap是一款域名註冊及網絡託管管理應用，提供域名搜索、轉移、託管方案及網絡安全功能，適合個人及企業使用。
Framer
framer.com
Framer是一款無需編碼的網頁設計與原型製作工具，用戶可以輕鬆創建響應式網站，支持即時合作和內容管理。
Bubble
bubble.io
Bubble是一個可視化的無代碼平台，用戶可通過拖放元素和定義工作流程來構建Web應用程序，無需編寫代碼。
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase是一個AI驅動的客戶協作平台，提供項目管理、資訊管理及內容創建功能，旨在提升專業服務的工作流程和客戶體驗。
Renderforest
renderforest.com
Renderforest是一個全方位的品牌平台，提供用戶創建視頻、圖形設計、標誌和網站的工具，並簡化創作過程。
Duda
duda.co
Duda是一個無代碼網站構建平台，幫助機構和企業創建和管理客戶的專業網站，提供設計自定義、SEO工具和電子商務解決方案。
WebWave
webwave.me
WebWave是一個可拖放的網站建設工具，使用者可從空白頁面或模板開始創建網站，適合建立和管理電子商務平台。
Elementor
elementor.com
Elementor 是一款直觀的拖放網站建構平台，讓用戶無需編碼即可自訂和創建 WordPress 網站。
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels是一款線上銷售渠道平台，使用者可輕鬆創建銷售頁面，無需技術或設計經驗，支持多種整合與自動化功能。
10Web
10web.io
10Web是一個AI網站和電子商務構建器，簡化網站創建和管理，支持無需編碼的調整，並提供性能優化和SEO工具。
Weebly
weebly.com
Weebly是一款免費的網站建構工具，允許用戶輕鬆創建網站、博客或網上商店，提供可自訂模板和各類功能。
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie是一個無代碼平台，幫助用戶創建應用程序、網站和聊天機器人，支持自定義設計和自動化功能，適合各類企業使用。
Carrd
carrd.co
Carrd是一個免費的平台，用於建立簡單、響應式的一頁網站，適合投資組合、簡歷和登陸頁面等。
Nicepage
nicepage.com
Nicepage是一款多功能網站構建工具，提供自由定位和拖放編輯功能，適合創建響應迅速的網站，無需豐富的編碼知識。
CodeDesign.ai
codedesign.ai
CodeDesign.ai是一款AI驅動的網站構建器，簡化了專業網站的創建過程，支持無代碼、拖放功能和SEO優化。
Constant Contact
constantcontact.com
持續聯繫是一個電子郵件和社交媒體營銷平台，幫助小型企業管理數位行銷和客戶互動。
Copilot
copilot.com
Copilot是一款提供客戶溝通、支付、檔案共享、合約及表單等多功能解決方案的應用程式，幫助企業提升客戶體驗。
Glitch
glitch.com
Glitch是一個在線編程平台，使用戶能夠在瀏覽器中創建、共享和協作開發網站及應用程式。
Webador
webador.com
Webador是一款免費的網站建構工具，適合個人和小型企業，無需技術知識即可快速建立專業網站或在線商店。