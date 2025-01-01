替代項 - Middleware

Sentry
sentry.io
Sentry是一個用於監控應用程式錯誤和性能的工具，幫助開發人員即時識別和管理代碼中的問題。
Freshservice
freshservice.com
Freshservice是雲端的IT服務管理解決方案，提供資產管理、事件管理和問題管理，以提高企業效率和員工滿意度。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
Grafana
grafana.com
Grafana是一款開源分析與可視化工具，幫助用戶整合與監測多種數據來源，適合實時數據可視化需求。
New Relic
newrelic.com
New Relic是一個基於雲的平台，提供軟體性能監控與故障排除功能，幫助用戶實時追蹤應用程式和基礎架構的健康狀況。
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic是一款網站可用性監測工具，提供實時監控和警報，確保用戶及時應對網站故障，並包含API以支持自動化整合。
Opsgenie
atlassian.com
Opsgenie是一款事件管理解決方案，幫助IT團隊有效管理警報和通話安排，支持實時協作與事件響應計劃。
PagerDuty
pagerduty.com
PagerDuty是一種事件管理平台，幫助IT團隊迅速應對問題，提供實時警報，促進協作和自動化工作流以提高運營效率。
Site24x7
site24x7.com
Site24x7 提供免費和付費的網站監控服務。可遠程監控網站並在網站無法訪問時即時發送電子郵件或簡訊提醒。
Elastic Cloud
elastic.co
彈性雲是一個集中日誌、度量和監控分析的平台，提供雲環境的可觀察性、性能監控及安全性管理。
Netdata
netdata.cloud
Netdata是一款實時監控工具，無需配置即可收集系統和應用的性能指標，並提供可視化和警報功能，幫助用戶分析和排除故障。
AppSignal
appsignal.com
AppSignal是一款應用程序性能監控工具，幫助開發人員分析應用表現、跟踪錯誤、優化功能並提供實時數據分析。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一個監視和日誌分析平台，幫助用戶可視化技術堆棧、管理事件和故障排除，並支持SQL查詢。
Netumo
netumo.com
Netumo是一款域名追蹤和24小時網站正常運行監控工具，可讓您在一個位置管理所有域名和網站。
LogRocket
logrocket.com
LogRocket是一款綜合的數字體驗分析工具，提供用戶會話重播、錯誤跟踪和性能監控，有助於改進Web和移動應用程序的使用體驗。
Rollbar
rollbar.com
Rollbar是一款錯誤跟蹤和調試工具，可實時監測和解決各種平台上的錯誤，幫助開發者提升業務效率。
Uptime
uptime.com
正常運行時間是一個網站監視平台，提供實時性能分析和用戶交互數據，幫助企業改善網站可靠性和速度。
SolarWinds
solarwinds.com
SolarWinds 幫助台基礎包結合 Web 幫助台和遠端支援，可自動化幫助台和 IT 支援任務，包括故障管理、資產管理和遠端控制功能。
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb是一個觀察性平台，提供實時監控和調試功能，幫助團隊快速解決雲應用程式的問題。
Raygun
raygun.com
Raygun是一款軟體監控工具，能即時追蹤應用程式的性能及錯誤，幫助開發人員優化用戶體驗。
logit.io
logit.io
Logit.io是一個全球使用的日誌管理平台，幫助組織收集和分析日誌數據，以促進系統監控和業務分析。
Validato
validato.io
Validato 是一個持續安全驗證平台，透過模擬網路攻擊方法來測試和驗證安全控制配置，確保生產環境的安全性。
Witbe
witbe.net
Witbe 是一款監測和分析數字服務體驗質量的工具，使用高級機器人模擬用戶行為，提供服務性能的詳細見解。
Splunk
splunk.com
Splunk是一個企業級平台，用於搜尋、監視和分析機器生成的數據，幫助提升IT運營和安全管理。
Cronitor
cronitor.io
Cronitor是一個簡易監控工具，用於監控計劃任務、應用程序和API的性能，提供詳細的執行跟踪和即時警報。
Checkly
checklyhq.com
Checkly是一款應用監控工具，支持以代碼管理監控設置，對API及應用績效進行模擬和分析，並提供警報功能。
Blumira
blumira.com
Blumira是一個雲端的網路安全平台，提供自動化威脅檢測與回應，幫助企業防範各種網路攻擊，提升資安防護能力。
xMatters
xmatters.com
xMatters是一款自動化事件管理工具，幫助IT團隊簡化工作流程，提高事件響應效率，降低停機時間，並促進團隊協作。
Squadcast
squadcast.com
Squadcast 是一個統一的事件管理平台，幫助企業自動化事件響應，減少停機時間，提高技術團隊效率，並整合所有值班和事件處理工作流程。