替代項 - MicroMentor

GrowthMentor

GrowthMentor

growthmentor.com

GrowthMentor是一個導師平台，將創業者和專業人士與各行各業的導師連接，提供一對一的指導和支持，幫助解決職業相關挑戰。

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp是一個綜合平台，提供量身定制的教練和開發工具，以支持個人及專業成長，增強韌性和適應能力。

Valence

Valence

valence.co

Valence是一款專為經理提供的團隊合作平台，幫助實時了解團隊健康、促進溝通、設立目標和追蹤改善進度。

Torch

Torch

torch.io

Torch 是一個人員發展平台，提供教練與指導計劃，幫助個人、團隊及組織釋放潛力，提升業務表現。

Qooper

Qooper

qooper.io

Qooper是一個指導和學習平台，幫助企業有效管理繼任計劃，進行導師與受訓者配對及追蹤學習進度。

Bravely

Bravely

workbravely.com

Bravely是一個數位學習平台，提供團體培訓、個人指導及微學習資源，協助員工提升技能與福祉，支持職業發展。

Mentorloop

Mentorloop

mentorloop.com

Mentorloop是一個指導平台，促進個人之間的聯繫與知識共享，支持一對一或小組指導，並提供專業成長資源。

Simply.Coach

Simply.Coach

simply.coach

Simply.Coach 是一個數位教練平台，幫助專業人士管理客戶關係、調度、記錄筆記、追蹤進度和處理付款。

CoachHub

CoachHub

coachhub.io

CoachHub是一個數字人才發展平台，提供個性化教練體驗，幫助員工提升參與度和工作表現。

Mentornity

Mentornity

mentornity.com

Mentornity是一個指導軟體，可用於建立和管理有效的指導計劃，支持多種指導類型，並提供溝通和進度追蹤工具。

EZRA Coaching

EZRA Coaching

helloezra.com

EZRA輔導應用程式透過數字平臺提供個性化專業教練，幫助企業提升員工發展與敬業度，支持遠程與混合工作環境。

Mentoring Complete

Mentoring Complete

mentoringcomplete.com

Mentoring Complete 是一個提供導師計畫的平台，具備精準配對及多功能，適用於各種組織與專業者，支持網路與行動設備使用。

PushFar

PushFar

pushfar.com

PushFar是一個數字指導平台，幫助導師和受訓者按個人資料進行匹配，管理指導計劃和促進專業發展。

Mentorink

Mentorink

mentorink.com

Mentorink是一款結合AI的指導軟體，提供個性化支持，具備可擴展性，讓用戶隨時訪問指導以促進個人和專業成長。

Growthspace

Growthspace

growthspace.com

Growthspace是一個人才開發平台，透過專家指導提升員工技能，針對特定需求提供量身定制的學習方案。

Mentessa

Mentessa

mentessa.com

Mentessa 是一個協作學習平台，幫助員工根據技能共同學習和工作，加強團隊聯繫，支持新員工融入和提高員工福祉與生產力。

TaskHuman

TaskHuman

taskhuman.com

TaskHuman應用程式提供一對一教練輔導，支持個人和專業成長，幫助用戶實現目標，並促進福祉與職業發展。

Insala

Insala

insala.com

Insala 是一款全面的導師解決方案，提供諮詢、培訓和導師軟件，旨在提高參與者的能力並實現可衡量的成果。

Together Software

Together Software

togetherplatform.com

Together Software 是一個導師平台，幫助大型企業建立有效的員工導師計畫，促進員工發展和績效提升。

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