替代項 - MediaSilo

Vimeo
vimeo.com
Vimeo是一個視頻託管和分享平台，提供高畫質視頻、編輯工具和流媒體服務，適合專業和業餘內容創建者。
Loom
loom.com
Loom是一款視頻通信平台，用於異步工作，允許用戶錄製、分享以及互動視頻，適合進行協作和培訓。
Frame.io
frame.io
Frame.io是一個視頻協作平台，允許團隊分享媒體、追蹤反饋、簡化工作流程，以提高視頻創作和交付的效率。
Synthesia
synthesia.io
Synthesia是一個AI視頻創建平台，將文本轉換為專業視頻，支持多種語言，適用於培訓、營銷和教育，無需攝影設備。
Desygner
desygner.com
Desygner是一款圖形設計工具，適合非設計師使用，用戶可以創建社交媒體帖文、廣告、簡報等各類內容。
Fathom
fathom.video
Fathom是一個AI會議記錄工具，能自動錄製、轉錄和總結會議重點，並與多種協作工具及CRM系統整合，提升團隊效率。
Zight
zight.com
Zight是一款多功能的屏幕錄製和視覺內容共享工具，支持錄製屏幕、GIF和註釋，適用於團隊內外的溝通。
Rewatch
rewatch.com
Rewatch是一款結合AI筆記、螢幕錄影和協作視頻中心的應用，幫助團隊節省會議時間，快速獲取所需資訊。
JW Player
jwplayer.com
JW Player是一個視頻平台，提供高質量流媒體和視頻點播服務，支持自定義播放器、分析及廣告集成，適用於各設備和格式。
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics 幫助用戶進行數據分析，支持不同角色從簡單到複雜的分析，促進數據驅動的決策和洞察的分享。
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule 的行銷日曆幫助行銷人員在一個地方查看、安排和分享所有的行銷活動，並提供即時的視覺化工具。
Starchive
starchive.io
Starchive是一個數字資產管理平台，幫助創作者有效組織、共享和獲利其數字內容，提升創作自由度和控制權。
Cloudinary
cloudinary.com
Cloudinary是一個媒體管理平台，用於自動化圖像和視頻上傳、儲存、處理及交付，支持API和數字資產管理。
Casted
casted.us
Casted 是一個幫助 B2B 營銷人員創作和管理多媒體內容的應用，提供分析和安全功能，以提升觀眾參與度和潛在客戶生成。
Baseline
baseline.is
Baseline是一個易於使用的品牌管理平台，結合了品牌管理、數字資產管理及內容創建，幫助各類型企業維持一致的品牌體驗。
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI 是一個全方位的 AI 視頻生成器，提供文本轉視頻、強大的視頻編輯功能及視頻托管服務。
Cincopa
cincopa.com
Cincopa是一個綜合的多媒體託管平台，支援視頻、圖片及音頻的管理和分享，適用於行銷、教育和內容創作者。
Optimizely
optimizely.com
Optimizely是一款提供A/B測試、個性化和功能開關的實驗軟體，幫助企業優化其數位體驗與客戶互動。
Telebreeze
telebreeze.com
Telebreeze是一個IPTV平台，提供必需的軟件組件，支持視頻點播、計費系統整合及用戶管理功能。
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video 是一個視頻創建與分發平台，利用 AI 簡化視頻製作，支持個性化定制與互動功能，適用於各種業務需求。
Muse.ai
muse.ai
muse.ai 是一個視頻搜尋平台，能快速找到大量視頻中的特定時刻，並提供完整的視頻存儲和串流功能。
Vodlix
vodlix.com
Vodlix是一個白標的視頻串流平台，提供IPTV和點播服務，讓企業和個人輕鬆創建和管理自己的視頻服務。
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal是一款屏幕錄製和視頻編輯工具，適合用戶創建教學視頻、演示和個人項目，支持多平台使用。
Brightspot
brightspot.com
Brightspot是一款多功能內容管理系統，簡化內容生產，增強受眾參與，並支持多平台的內容管理和共享。
Wistia
wistia.com
Wistia是一個視頻營銷平台，用於創建、託管、推廣和分析視頻及網絡研討會，並提供潛在客戶收集和工具集成。
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid是一個視頻平台，讓用戶錄製、編輯、分享和管理互動視頻，適用於學習和發展。
Uscreen
uscreen.tv
Uscreen是一個專為視頻創作者設計的會員平台，允許用戶創建收費會員方案，提供視頻庫、直播及社群功能。
Filestage
filestage.io
Filestage 是一個簡化文件審查和批准流程的雲端平台，幫助團隊集中共享和討論各種數字資產，包括文檔和視頻等。
Akamai
akamai.com
Akamai是一個內容分發網路和雲服務提供商，專注於優化用戶和企業的在線體驗，提供快速可靠的內容交付、安全解決方案和邊緣計算。
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG 是一個全球雲端視頻監控平臺，提供靈活的視頻管理、系統整合和定制化解決方案，支援多種IP攝像頭。