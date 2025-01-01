替代項 - Malcare

Sentry
sentry.io
Sentry是一個用於監控應用程式錯誤和性能的工具，幫助開發人員即時識別和管理代碼中的問題。
Datadog
datadoghq.com
Datadog是一個雲端監控平台，提供應用性能監控、基礎架構監視和日誌管理，幫助用戶提高系統可見性和性能。
Wiz
wiz.io
Wiz是一個雲安全平台，提供無代理掃描，增強脆弱性管理與安全姿勢，幫助組織簡化安全操作、管理風險。
HackerOne
hackerone.com
HackerOne是一個漏洞協調和錯誤賞金平台，連接企業與道德黑客，促進安全問題的識別與解決。
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic是一款網站可用性監測工具，提供實時監控和警報，確保用戶及時應對網站故障，並包含API以支持自動化整合。
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot是一個網站監控服務，提供HTTP/S、PING等檢查，並在出現問題時通過郵件等渠道發送通知。
Freshworks
freshworks.com
Freshworks是一套業務應用程式，提供客戶服務、IT服務管理和銷售工具，以提升運營效率和團隊協作。
Better Stack
betterstack.com
Better Stack是一個監視和日誌分析平台，幫助用戶可視化技術堆棧、管理事件和故障排除，並支持SQL查詢。
Synack
synack.com
Synack是一個提供滲透測試服務的安全平台，結合人類專家與智能技術來增強組織的安全性和合規性.
Pentera
pentera.io
Pentera是一個自動安全驗證平台，幫助組織評估和改進網絡安全，模擬攻擊並識別漏洞以強化防禦。
ClickPress
click.press
ClickPress 應用程式讓您簡單地管理 WordPress 網站，透過一鍵功能提升網站性能與快速加載速度。
NitroPack
nitropack.io
NitroPack是一個綜合速度優化工具，提供自動緩存、圖像優化和CDN等功能，幫助網站提高速度和用戶體驗。
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest工具是一個雲端安全測試工具，專注於網絡和Web應用的漏洞掃描與安全評估，支持自動化與手動測試。
Snyk
snyk.io
Snyk是一個開發者安全平台，幫助識別和管理自定義代碼、開源依賴、容器及雲基礎設施的安全漏洞。
Hexometer
hexometer.com
Hexometer 是一款可監測網站運行狀態、用戶體驗、性能及SEO問題的工具，幫助用戶優化網站和增強安全性。
Cymulate
cymulate.com
Cymulate是一個安全驗證平台，幫助組織模擬攻擊並評估網絡安全，持續優化防禦措施以抵禦各種威脅。
Defendify
defendify.com
Defendify是一個一體化的網絡安全平台，提供檢測、響應、政策及培訓等工具，幫助組織加強安全防護。
Uptime
uptime.com
正常運行時間是一個網站監視平台，提供實時性能分析和用戶交互數據，幫助企業改善網站可靠性和速度。
StatusCake
statuscake.com
StatusCake 是一個網站監控平台，提供正常運行時間、頁面速度及伺服器性能等監測功能，並提供即時警報以應對問題。
Qualys
qualys.com
Qualys是一個全面的網絡安全平台，提供資產管理、漏洞檢測和風險量化，以幫助組織提高安全性和合規性。
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb是一個觀察性平台，提供實時監控和調試功能，幫助團隊快速解決雲應用程式的問題。
Intigriti
intigriti.com
Intigriti是一個網絡安全平台，連接組織與安全研究人員，通過漏洞賞金計劃加強安全防護，協助識別和修補安全漏洞。
CyberSmart
cybersmart.co.uk
CyberSmart是一款網絡安全應用，提供工具和資源，幫助個人和企業保護數據安全及隱私，並提高網絡安全意識。
Tethered
tethered.app
Tethered是一個免費的網站及伺服器運行時間監控工具，支援無限數量的網站和整合通報。
Cronitor
cronitor.io
Cronitor是一個簡易監控工具，用於監控計劃任務、應用程序和API的性能，提供詳細的執行跟踪和即時警報。
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan是一個自動化漏洞掃描平台，提供安全風險檢測、警報及報告，支持多用戶協作和API整合，以管理IT資產的安全性。
Checkly
checklyhq.com
Checkly是一款應用監控工具，支持以代碼管理監控設置，對API及應用績效進行模擬和分析，並提供警報功能。
Patchstack
patchstack.com
Patchstack是一款網站安全解決方案，能自動修補插件漏洞，提供實時威脅檢測，並監控網站安全狀態。
Harness
harness.io
Harness 是一個自動化的軟件交付解決方案，能夠簡化部署、驗證和回滾過程，提高DevOps團隊的效率和軟件質量。
DebugBear
debugbear.com
DebugBear是一款網站監控工具，幫助團隊優化網站速度，跟蹤性能指標並提供深入分析以改善用戶體驗。