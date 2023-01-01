Lidl Srbija

我們是 LIDL - 歐洲第一大零售連鎖店，具有動態成長趨勢。 Lidl 的網路遍佈 32 個歐洲國家和美國，包括 11,550 家現代化折扣店，擁有 341,000 名員工。 利德爾 塞爾維亞 利德爾基金會KG 是一家德國國際折扣零售商連鎖店，在歐洲和美國經營 11,000 多家商店。

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