替代項 - Level Access

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack是一個雲端測試平台，允許開發人員在各種實際設備和瀏覽器上測試網站和移動應用，無需維護內部測試基礎設施。

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。

Accessibility Cloud

Accessibility Cloud

accessibilitycloud.com

可訪問性雲是一個測試和監控網站及文件可訪問性的平臺，符合各種可訪問性標準和法律。

accessiBe

accessiBe

accessibe.com

accessiBe是一款AI工具，幫助網站符合可訪問性標準，提供審計、監控和自訂介面等功能，增強用戶的可訪問體驗。

Pluro

Pluro

pluro.ai

Pluro 是一款簡化網站無障礙設計的應用，提供 AI 驅動的功能與工具，幫助開發人員輕鬆掃描及修復無障礙問題。

AudioEye

AudioEye

audioeye.com

AudioEye是一個雲端數字可訪問性平台，幫助企業創建符合無障礙標準的網站和應用程序，改善殘疾人士的訪問體驗。

EqualWeb

EqualWeb

equalweb.com

EqualWeb是一款數字可訪問性解決方案，幫助殘疾人士獲取網站資訊，並確保符合可訪問性標準如WCAG和ADA。

UserWay

UserWay

userway.org

UserWay 是一個數字可訪問性平台，幫助網站符合可訪問性標準，為所有用戶提供平等的在線體驗。

DubBot

DubBot

dubbot.com

DubBot 是一款網站管理軟體，提供網站質量檢查與可及性測試，能揭示拼字錯誤、斷鏈接及可及性問題等網站漏洞，簡化管理流程。

AllAccessible

AllAccessible

allaccessible.org

AllAccessible 提供無障礙住宿的即時訪問，協助使用者根據需求和偏好自訂上網體驗，符合網頁內容無障礙指導方針。

Fable

Fable

makeitfable.com

Fable幫助組織專注於優化用戶體驗，協助數位團隊提升產品的無障礙性，讓超過10億的殘障人士受惠。

AceADA

AceADA

aceada.com

AceADA 提供網站可訪問性工具，幫助企業降低法律風險，簡化合規流程，便於用戶管理可訪問性相關任務。

Siteimprove

Siteimprove

siteimprove.com

Siteimprove是一個雲端數位平台，提供網站治理工具，幫助優化內容質量、可訪問性和SEO，改善數字體驗。

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido是一款網頁治理解決方案，提供工具以提升網站質量、可訪問性和SEO，幫助組織創建更友好的使用者體驗。

Documenta11y

Documenta11y

documenta11y.com

Documenta11y是一款幫助組織創建和管理可訪問文檔的應用，支持多種格式並符合可訪問性標準。

TPG ARC

TPG ARC

tpgi.com

TPG ARC是一個數字可訪問性平台，幫助組織確保其網站和網頁應用程式對所有用戶，包括殘疾人士，均可訪問。

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Crownpeak是一個數字體驗平台，幫助企業創造個性化的網絡體驗，支持內容管理及數字可訪問性，以促進增長和客戶參與。

Pope Tech

Pope Tech

pope.tech

Pope Tech 是一個網站可訪問性工具，幫助用戶識別並解決可訪問性問題，以改善網頁內容的可用性和包容性。

AAArdvark

AAArdvark

aaardvarkaccessibility.com

AAArdvark是一款綜合測試、監控、問題管理和報告的平台，幫助數字可及性專業人士更輕鬆地管理可及性項目。

Sitemorse

Sitemorse

sitemorse.com

Sitemorse是一個網站合規與測試平台，能自動監測和管理網站效能、可及性及內容品質，提供簡易的自助管理及性能基準評估。

Textmetrics

Textmetrics

textmetrics.com

Textmetrics是一款內容優化工具，能分析和提高文本的可讀性、清晰度和質量，幫助用戶簡化內容創作過程，改善SEO效果。

Equally AI

Equally AI

equally.ai

同樣AI是一款自動化合規軟體，幫助企業確保網站符合ADA和WCAG標準，增強用戶的可訪問性，並提供個性化瀏覽選項。

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