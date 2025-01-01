替代項 - Level Access

BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack是一個雲端測試平台，允許開發人員在各種實際設備和瀏覽器上測試網站和移動應用，無需維護內部測試基礎設施。
Silktide
silktide.com
Silktide是一個綜合工具，提供網站可訪問性測試、內容優化和數字營銷，幫助用戶提升網站性能和用戶體驗。
Accessibility Cloud
accessibilitycloud.com
可訪問性雲是一個測試和監控網站及文件可訪問性的平臺，符合各種可訪問性標準和法律。
accessiBe
accessibe.com
accessiBe是一款AI工具，幫助網站符合可訪問性標準，提供審計、監控和自訂介面等功能，增強用戶的可訪問體驗。
Pluro
pluro.ai
Pluro 是一款簡化網站無障礙設計的應用，提供 AI 驅動的功能與工具，幫助開發人員輕鬆掃描及修復無障礙問題。
AudioEye
audioeye.com
AudioEye是一個雲端數字可訪問性平台，幫助企業創建符合無障礙標準的網站和應用程序，改善殘疾人士的訪問體驗。
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb是一款數字可訪問性解決方案，幫助殘疾人士獲取網站資訊，並確保符合可訪問性標準如WCAG和ADA。
UserWay
userway.org
UserWay 是一個數字可訪問性平台，幫助網站符合可訪問性標準，為所有用戶提供平等的在線體驗。
DubBot
dubbot.com
DubBot 是一款網站管理軟體，提供網站質量檢查與可及性測試，能揭示拼字錯誤、斷鏈接及可及性問題等網站漏洞，簡化管理流程。
AllAccessible
allaccessible.org
AllAccessible 提供無障礙住宿的即時訪問，協助使用者根據需求和偏好自訂上網體驗，符合網頁內容無障礙指導方針。
Fable
makeitfable.com
Fable幫助組織專注於優化用戶體驗，協助數位團隊提升產品的無障礙性，讓超過10億的殘障人士受惠。
AceADA
aceada.com
AceADA 提供網站可訪問性工具，幫助企業降低法律風險，簡化合規流程，便於用戶管理可訪問性相關任務。
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove是一個雲端數位平台，提供網站治理工具，幫助優化內容質量、可訪問性和SEO，改善數字體驗。
Monsido
monsido.com
Monsido是一款網頁治理解決方案，提供工具以提升網站質量、可訪問性和SEO，幫助組織創建更友好的使用者體驗。
Documenta11y
documenta11y.com
Documenta11y是一款幫助組織創建和管理可訪問文檔的應用，支持多種格式並符合可訪問性標準。
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC是一個數字可訪問性平台，幫助組織確保其網站和網頁應用程式對所有用戶，包括殘疾人士，均可訪問。
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak是一個數字體驗平台，幫助企業創造個性化的網絡體驗，支持內容管理及數字可訪問性，以促進增長和客戶參與。
Pope Tech
pope.tech
Pope Tech 是一個網站可訪問性工具，幫助用戶識別並解決可訪問性問題，以改善網頁內容的可用性和包容性。
AAArdvark
aaardvarkaccessibility.com
AAArdvark是一款綜合測試、監控、問題管理和報告的平台，幫助數字可及性專業人士更輕鬆地管理可及性項目。
Sitemorse
sitemorse.com
Sitemorse是一個網站合規與測試平台，能自動監測和管理網站效能、可及性及內容品質，提供簡易的自助管理及性能基準評估。
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics是一款內容優化工具，能分析和提高文本的可讀性、清晰度和質量，幫助用戶簡化內容創作過程，改善SEO效果。
Equally AI
equally.ai
同樣AI是一款自動化合規軟體，幫助企業確保網站符合ADA和WCAG標準，增強用戶的可訪問性，並提供個性化瀏覽選項。