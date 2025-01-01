替代項 - Legito

Microsoft Word Online
word.cloud.microsoft
Microsoft Word Online是一個線上文字處理工具，允許用戶創建、編輯及共享文檔，並支持多人協作，隨時隨地訪問文件。
Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat是一款PDF文檔管理工具，允許用戶創建、編輯、轉換、共享和簽署PDF檔案，並提供安全和協作功能。
Overleaf
overleaf.com
Overleaf是一款雲端乳膠編輯器，支援多用戶實時協作撰寫和編輯科學文檔，並提供各種期刊模板和格式指南。
ClickUp
clickup.com
ClickUp是一個雲端生產力平台，提供任務管理、協作工具和自訂功能，幫助個人和團隊有效地管理項目和工作流程。
monday.com
monday.com
monday.com是一個項目管理工具，幫助組織管理任務、項目及團隊合作，並提高工作效率和協作。
Coda
coda.io
Coda是一款雲端文檔編輯器，結合文檔、電子表格和數據庫功能，支持協作編輯和多種第三方集成。
DocuSign
docusign.com
DocuSign應用程式允許用戶隨時隨地安全地發送和簽署電子文件，簡化文件管理流程並支持多種集成。
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF 是一款多功能的工具，允許用戶編輯、合併、拆分、壓縮和轉換 PDF 文檔，適用於各種設備。
Zoho Sheet
zoho.com
Zoho Sheet是一款電子表格應用，允許用戶在線創建、編輯和分享數據，支持即時協作和多種數據分析功能。
Zoho Writer
zoho.com
Zoho Writer是一款多功能文字處理應用，支持實時協作、編輯和改進文檔，適合各種寫作需求。
JotForm
jotform.com
Jotform是一個無代碼平台，用於創建自定義表單、工作流程自動化和數據收集，適用於各類業務。
StudioBinder
studiobinder.com
StudioBinder是一款網頁式電影製作管理軟體，提供專業劇本撰寫、場景視覺化、排程與人員管理等功能。
Clio
clio.com
Clio是一款雲端法律實踐管理軟件，幫助律師事務所管理文檔、計費和客戶互動，並支持多種業務管理功能。
WriterDuet
writerduet.com
WriterDuet是一款雲端編劇軟件，支持多用戶同時協作，提供AI建議，方便編劇創作和腳本開發。
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement是一款多平台的PDF編輯和管理工具，提供編輯、轉換、簽署及安全功能，適合各類用戶使用。
Craft
craft.do
Craft是一款協作工作空間應用，提供筆記、文檔管理及任務跟踪功能，幫助團隊高效組織思路和工作。
DocHub
dochub.com
DocHub 是一款文件編輯、簽署、分發及填寫表單的工具，支持與 Google Workspace 整合，已被超過 8,330 萬用戶信任。
PandaDoc
pandadoc.com
PandaDoc是一個文檔管理平台，提供文件創建、簽署及工作流程管理功能，支持電子簽名和自動化，旨在提升業務效率。
Soda PDF
sodapdf.com
Soda PDF是一款多功能PDF管理工具，支持創建、編輯、轉換PDF文檔，並能添加電子簽名和填寫表格，兼容多平台使用。
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf是一款在線工具，可簡化PDF文件的管理與編輯，支援轉換、壓縮、編輯和數字簽名等功能。
Lark
larksuite.com
Lark是一個綜合協作平台，整合即時消息、文檔、任務管理等功能，方便團隊在桌面和移動設備上高效工作。
Inkitt
inkitt.com
Inkitt是一個平台，讓讀者可以免費閱讀獨立作者創作的小說，並使用AI技術發掘新興故事，支持作者出版。
Flowlu
flowlu.com
Flowlu是一個綜合業務管理平台，提供項目管理、客戶關係管理、財務跟踪及團隊協作工具，簡化公司運營。
Xodo
xodo.com
Xodo是一款PDF閱讀和編輯工具，支持註釋、簽名和分享功能，適用於桌面、移動和網頁。
Zoho Docs
zoho.com
Zoho Docs是一個在線文檔管理平台，支持團隊和個人安全協作、儲存和管理文檔，並與其他Zoho工具集成。
EasyPrompter
easyprompter.com
EasyPrompter 是一個基於網頁的提詞器，適合博客、學生、演講者、神職人員和律師使用。
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller是一款基於雲的應用程式，可編輯PDF、創建表單、收集數據、簽署文件及交換文件，支持多設備操作。
Nitro
gonitro.com
Nitro是一款全球領先的PDF和文件管理軟體，提供編輯、註釋、電子簽名等功能，旨在簡化文檔工作流程。
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix Snip是一款可將PDF和圖像轉換為LaTeX、DOCX等多種格式的工具，以方便STEM研究人員管理和利用文檔。
Drawboard
drawboard.com
吸引板應用程式提供PDF標註、繪圖與協作工具，適用於工程師、建築師及學生，支持Windows、iOS及網頁平台。