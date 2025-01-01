替代項 - KodeKloud

Physics Wallah
pw.live
物理瓦拉是一個教育平台，提供針對各種競爭考試的學習資源，包括視頻講座和互動課程，以助學生準備考試。
Coursera
coursera.org
Coursera是一個在線學習平台，提供各種高品質課程、證書和學位，學習者可自行安排學習進度。
Testbook
testbook.com
Testbook是一款考試準備應用，提供模擬測試、現場教學和互動學習工具，幫助學生準備各類競爭性和政府工作考試。
edX
edx.org
edX是一個在線學習平台，提供來自全球140所機構的2000多個免費課程，幫助用戶獲得新技能和證書。
Khan Academy
khanacademy.org
可汗學院應用提供免費的在線教育資源，包括視頻課程、互動練習及測驗，支持自定義學習計劃，適合各年齡層學習者。
LinkedIn Learning
linkedin.com
LinkedIn學習是一個在線學習平台，提供超過21,000個課程，幫助用戶提升商業、技術和創意技能，支持個人及團隊學習。
Codecademy
codecademy.com
Codecademy是一個在線學習平台，提供編碼和計算機科學的課程，支持學習者增強技術技能，適合各種經驗水平的用戶。
DataCamp
datacamp.com
DataCamp是一個在線學習平台，提供數據和人工智能的互動課程，幫助學習者提升數據技能和實務經驗。
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank是一個開發人員技能平台，幫助企業根據技能評估和招聘軟件開發人員。
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business幫助企業提供即時學習資源，提升員工技能，並可追蹤學習進度，支援客製化學習路徑。
Programiz
programiz.pro
Programiz是一個為程式設計師打造的學習平台，提供結構化的編程教學和實用練習，支持多種程式語言和框架的學習。
Brilliant
brilliant.org
Brilliant是一個教育應用，通過互動課程和練習來幫助用戶學習數學、科學和編程，提升批判性思維和解決問題的能力。
Skillshare
skillshare.com
Skillshare是一個在線學習平台，提供創意相關的視頻課程，支持按需學習和項目導向的實作，促進用戶的技能提升。
Preply
preply.com
Preply App 提供一對一的在線語言學習課程，讓用戶選擇合適的導師並根據需求靈活學習。
Moodle
moodle.org
Moodle是一個開源的學習管理系統，支持課程管理、用戶角色分配及離線學習，適用於多種教育環境。
O'Reilly Learning
oreilly.com
O'Reilly Learning是一個數字學習平台，提供書籍、視頻和專家資源，涵蓋多種技術和專業發展主題。
Pluralsight
pluralsight.com
Pluralsight是一個學習平台，提供技術課程和評估，幫助用戶提升IT、人工智能、雲計算等領域的技能。
Hack The Box
hackthebox.com
黑客盒子是一個在線平台，幫助網絡安全愛好者練習滲透測試和道德黑客技能，提供各種虛擬挑戰和社區支持。
Udacity
udacity.com
Udacity是一個在線學習平台，提供數據科學、機器學習、人工智能等領域的課程，幫助用戶掌握實用技能以滿足市場需求。
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace 是一個綜合學習平台，支持不同階段的個性化學習，並提供數字工具和學習分析以提升教育效果。
Rippling
rippling.com
Rippling是一個綜合平台，使企業能夠在全球範圍內同時管理人力資源、IT和財務系統。
BYJU'S
byjus.com
BYJU’S是一個線上學習應用程序，透過視頻課程和個性化指導，幫助學生深入學習與理解各種概念。
Scrimba
scrimba.com
Scrimba 是一個互動編碼平台，結合課程與代碼編輯器，使用戶能夠實時編輯代碼學習多種編程語言和技能。
Open LMS
openlms.net
Open LMS是一個可定制的學習管理系統，提供課程管理、個性化學習路徑和報告分析，適用於各種教育和企業環境。
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy是數位科技教育平台，提供線上課程和資源，幫助學習者提高知識和技能，並支持教師教學。
Paycom
paycom.com
Paycom是一個基於雲的HR和工資管理平台，提供簡化薪資、人才管理和員工自助服務的功能。
Chegg
chegg.com
Chegg是一個教育平台，提供數位和實體教科書租賃、解決方案、線上輔導及其他學生服務，幫助學生滿足學術需求。
Intellipaat
intellipaat.com
Intellipaat是一個全球範圍內的在線專業培訓平台，提供有關大數據、數據科學、人工智慧等技術的課程和資源。
Educative
educative.io
教育是一個互動學習平台，幫助用戶發展編程技能，提供實用的課程和即時回饋。適合各種技能水平的學習者。
Platzi
platzi.com
Platzi是一個提供專業在線課程的教育平台，涵蓋編程、設計、營銷等領域，旨在幫助用戶獲得實用技能。